Немецкий врач: эти пять продуктов можно считать лекарством

Франциска Рубин – врач и медицинский журналист. Как телеведущая, она вела медицинскую программу на немецком телевидении «Hauptsache Gesund» MDR в течение 17 лет.

Пять лучших продуктов, по мнению Франциски Рубин

Овес

Он настолько универсален, что может убить нескольких зайцев одним выстрелом. В нем мало калорий, он способствует понижению холестерина и сахара в крови, а овсяные отруби хороши для предотвращения рака толстой кишки из-за высокого содержания клетчатки. Кроме того, овес успокаивает чрезмерно регулирующую иммунную систему.

Мед

«В меде есть дезинфицирующий метилглиоксаль (MGO), который исцеляет наш организм», - объясняет Рубин. Главное покупать свежий мед у проверенный продавцов.

Имбирь

«Для меня не бывает зимы без имбирного чая. Он оказывает согревающее действие и хорошо работает на пищеварительную систему. Имбирь способствует циркуляции крови, разжижает кровь и снижает уровень холестерина. Тем самым он предотвращает сердечные приступы и инсульты», - рассказывает врач.

Капуста

В зависимости от сорта растения имеют разные приоритеты. «Большинство видов капусты ускоряют транзит пищи через кишечник, они заставляют пищеварительную систему работать лучше.

Куркума

Специя из Юго-Восточной Азии стала настоящей суперзвездой. Она работает, прежде всего, как противовоспалительное средство. Поскольку куркума работает против воспалений в организме, она предотвращает рак, который также возникает часто в результате воспалительных процессов в организме». – говорит врач для издания Focus.