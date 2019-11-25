Немецкий врач: эти пять продуктов можно считать лекарством

Желудочно-кишечные заболевания, атеросклероз, проблемы с печенью - эти состояния затрагивают миллионы людей. «Против большинства страданий у каждого есть что-то в холодильнике. Определенные продукты могут многое сделать для нашего здоровья», - говорит врач из Германии Франциска Рубин, передает Medikforum.
Франциска Рубин – врач и медицинский журналист. Как телеведущая, она вела медицинскую программу на немецком телевидении «Hauptsache Gesund» MDR в течение 17 лет.
Пять лучших продуктов, по мнению Франциски Рубин
Овес
Он настолько универсален, что может убить нескольких зайцев одним выстрелом. В нем мало калорий, он способствует понижению холестерина и сахара в крови, а овсяные отруби хороши для предотвращения рака толстой кишки из-за высокого содержания клетчатки. Кроме того, овес успокаивает чрезмерно регулирующую иммунную систему.
Мед
«В меде есть дезинфицирующий метилглиоксаль (MGO), который исцеляет наш организм», - объясняет Рубин. Главное покупать свежий мед у проверенный продавцов.
Имбирь
Капуста
В зависимости от сорта растения имеют разные приоритеты. «Большинство видов капусты ускоряют транзит пищи через кишечник, они заставляют пищеварительную систему работать лучше.
Куркума
Специя из Юго-Восточной Азии стала настоящей суперзвездой. Она работает, прежде всего, как противовоспалительное средство. Поскольку куркума работает против воспалений в организме, она предотвращает рак, который также возникает часто в результате воспалительных процессов в организме». – говорит врач для издания Focus.
Конечно, есть ограничения, например химиотерапия или хирургическое вмешательство, для которых нет альтернативы. Другое исключение - когда люди уже болеют и зависят от определенных лекарств, например от бета-блокаторов.