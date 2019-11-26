Пять любимых продуктов, которые на самом деле вредны

Лесные грибы и так могут быть потенциально вредными. А уж что говорить про маринованный продукт из магазина! В плодах обычно копятся насекомые, откладывая там личинки. Кроме того, в приготовлении блюда обычно используют много уксуса, что точно может навредить желудочно-кишечному тракту.

Полуфабрикаты

Да, это весьма удобный продукт, который особо не надо готовить. Обжарил на сковороде или разогрел в микроволновке – и готово. Но вот состав полуфабрикатов не самый лучший. Чаще всего в их приготовлении используют сою, мясную эмульсию, консерванты, крахмал, ароматизаторы, разные усилители вкуса. Поэтому вряд ли такой продукт можно назвать полезным.

Жевательный мармелад

Вкусные червячки и мишки привлекают людей всех возрастов, но особенно детей. В них слишком много не самых полезных ингредиентов, в том числе загустителей, ароматизаторов, химических красителей. Вредно? Разумеется!

Мясо механической обвалки

В народе этот продукт называют «розовой слизью» и используются для приготовления дешевых колбас, консервов, полуфабрикатов. Но для приготовления используется пищевой мусор – кости, соединительные ткани, шкуру, жир, остатки филе и обрезков. Масса снабжается самыми разными вредными добавками, усилителями вкуса, чтобы изменить вкусовые качества и сделать их более благородными. Стоит ли говорить, что ничего полезного в таком продукте нет?

Маринованные грибы

Лесные грибы и так могут быть потенциально вредными. А уж что говорить про маринованный продукт из магазина! В плодах обычно копятся насекомые, откладывая там личинки. Кроме того, в приготовлении блюда обычно используют много уксуса, что точно может навредить желудочно-кишечному тракту.

Хлеб