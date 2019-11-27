Вспышка гриппа в Эстонии: в школе заболели 15 человек

В Вырумаа первая в этом сезоне вспышка вируса гриппа B была зарегистрирована в школе, в которой одновременно заболели 15 человек.
Согласно поступившей в Департамент здоровья информации, в одной из школ Вырумаа заболели 15 человек, у девяти из них вирус гриппа В был подтвержден лабораторным путем. На прошлой неделе в этом учебном заведении отменили все крупные мероприятия, пишет Postimees.
Вирус гриппа В обладает низким потенциалом распространения, обычно им заболевают члены одной семьи или люди, которые находятся в близком контакте. Как правило, вирусы быстрее распространяются в закрытых помещениях, в которых одновременно находится большое количество людей, и школа в этом смысле является идеальным местом. Многие дети не обращаются к семейным врачам и после болезни приходят в школу с запиской от родителей.
В Таллинне зарегистрировали вирус гриппа A/H1N1pdm (подгруппа 1А), устойчивого распространения вируса гриппа А пока не выявлено.
Заболеваемость гриппоподобными заболеваниями и вирусными инфекциями верхних дыхательных путей в Эстонии остается низкой, в основном она связана с ринитом и вирусом парагриппа. В период с 14 по 18 ноября из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратились 3089 человек, из них 52,1% были в возрасте до 15 лет. Что касается возрастных групп, то чаще всего заболевают дети до пяти лет.
Департамент здоровья обращает внимание, что наступил последний момент для того, чтобы пройти вакцинацию, поскольку устойчивого распространения вируса гриппа в Эстонии пока нет. Это означает, что у организма будет время, чтобы приспособиться к защите от вируса. Обязательно нужно обратить внимание на гигиену - регулярно мойте руки с мылом. При чихании прикрывайте нос и рот бумажной салфеткой, после использования выбросите ее в мусорное ведро.