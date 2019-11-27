Вспышка гриппа в Эстонии: в школе заболели 15 человек

Согласно поступившей в Департамент здоровья информации, в одной из школ Вырумаа заболели 15 человек, у девяти из них вирус гриппа В был подтвержден лабораторным путем. На прошлой неделе в этом учебном заведении отменили все крупные мероприятия, пишет Postimees.

Вирус гриппа В обладает низким потенциалом распространения, обычно им заболевают члены одной семьи или люди, которые находятся в близком контакте. Как правило, вирусы быстрее распространяются в закрытых помещениях, в которых одновременно находится большое количество людей, и школа в этом смысле является идеальным местом. Многие дети не обращаются к семейным врачам и после болезни приходят в школу с запиской от родителей.

В Таллинне зарегистрировали вирус гриппа A/H1N1pdm (подгруппа 1А), устойчивого распространения вируса гриппа А пока не выявлено.

Заболеваемость гриппоподобными заболеваниями и вирусными инфекциями верхних дыхательных путей в Эстонии остается низкой, в основном она связана с ринитом и вирусом парагриппа. В период с 14 по 18 ноября из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратились 3089 человек, из них 52,1% были в возрасте до 15 лет. Что касается возрастных групп, то чаще всего заболевают дети до пяти лет.