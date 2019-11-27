Названы пять верных способов улучшить метаболизм

Оптимальное питание

В рационе каждого человека для улучшения метаболизма должны присутствовать все важные элементы - жиры, белки и углеводы. Употребляя белок с клетчаткой, углеводами и полезными жирами, вы поддерживаете уровень инсулина в норме, сжигая жир, а не накапливая его. Также стоит добавлять белок в каждый приём пищи, чтобы наращивать мышцы. Чем больше мышц - тем лучше метаболизм.

Небольшие порции полезной еды

Питание должно быть трехразовым, чтобы улучшить метаболизм. Так считается. Но на самом деле метаболизму поможет такое питание, которое позволит постоянно получать энергию. Иными словами, важны перекусы в виде полезных продуктов — орехи, фрукты с высоким количеством клетчатки, сырые овощи. В общем для улучшения метаболизма необходимо есть понемногу каждые несколько часов.

Эффективные упражнения

Без силовых тренировок получить качественный метаболизм, скорее всего, не получится. Важно в конце рабочего дня не останавливаться и переходить к тренировкам. Исследования показали, что самыми эффективными являются интервальные тренировки высокой интенсивности. Гораздо лучше 10 минут быстро побегать на дорожке, чем час с небольшой скоростью.

Полноценный отдых

Наверное, мы уже надоели с этим пунктом, но это правда очень важно для улучшения метаболизма. Сон должен соответствовать вашим биоритмам. Поэтому лучше ложиться после 10 вечера в течение часа, а просыпаться между 5 и 7 часами утра. Исследования показывают, что соблюдение режима сна действительно отлично влияет на улучшение метаболизма.

Пейте воду и зеленый чай