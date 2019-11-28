Департамент здравоохранения предостерегает от распространяемых противниками вакцинирования страшилок

Противники вакцины сопроводили свое утверждение ссылкой на исследование, которое якобы должно это доказывать.

В Департаменте здравоохранения ознакомились с пресловутой статьей, в ходе чего выяснилось, что авторы исследования рассматривали смертность, связанную с гриппом, и привели давно и хорошо известный на сегодня факт, что из-за сопутствующих заболеваний эффективность вакцины против гриппа среди пожилых людей, прежде всего старше 85 лет, ниже, чем у более молодых взрослых.

Несмотря на это, вакцинированные от гриппа пожилые люди по сравнению с невакцинированными оказываются более эффективно защищены от тяжелых форм гриппа и смертельных случаев, связанных с гриппом. Это подтверждено научными исследованиями, и поэтому Эстонское государство также решило поддержать вакцинацию жителей домов престарелых, отмечает департамент.