Жизнь с раком: поделитесь своей историей

«Онкологический диагноз — это такой диагноз, которого никто не ожидает услышать, и к которому никто не готов. Коллекция обнадеживающих историй о борьбе с раком, которые может прочитать каждый, прежде всего, служит для того, чтобы предложить психологическую поддержку раковым больным и их близким. Надеемся, что опыт других поможет обрести уверенность и утешение – посмотреть на сложившиеся обстоятельства под другим углом. Возможность поделиться своей историей также важна и для человека, который ее написал. Возможность поделиться опытом помогает лучше проанализировать свою ситуацию, и, если это анонимно, то можно раскрыть обстоятельства, которые иначе из-за страха остались бы не высказанными», - сказал руководитель проекта Музея здравоохранения Таави Кури.

«Для музея эти истории представляют научный интерес – как для историков, антропологов, социологов, студентов медицинского факультета, так и для врачей. Это отражение настоящего положения нашей медицинской системы со всеми своими достоинствами и недостатками, в то же время в них много личных страхов, предрассудков и надежд людей», - добавил он.

«Рак – это тяжелая болезнь, и говорить о ней сложно. В то же время я хочу подчеркнуть, что рак — это болезнь, а не смертный приговор. И даже если невозможно полностью выздороветь, можно жить полноценной жизнью, как и со многими другими хроническими заболеваниями. Сегодня, благодаря комбинации различных методов лечения, вероятность полностью излечиться от рака высокая. Одним из самых важных факторов успешного лечения является диагностирование рака на ранней стадии. Например, если вовремя диагностировать рак груди, то прогноз его вылечить очень хороший», - сказала заслуженный профессор и патрон проекта «Жизнь с раком. Поделись своей историей» Хеле Эвераус.

«Рак может быть очень разным, у каждого больного свой вид рака, и даже один и тот же рак может со временем меняться. Каждый, кто столкнулся с диагнозом рак, оказывается в ситуации больших перемен в жизни. Этот проект важен для очень многих: люди, которые болеют раком или другими тяжелыми заболеваниями всегда ищут поддержку в историях других людей. Мы хотим сделать так, чтобы эти истории было легче найти. Как врач и преподаватель я надеюсь, что мы соберем бесценный материал: реальные истории людей, на которых смогут учиться как врачи, так и студенты, и которые можно будет использовать даже как справочное пособие, для того чтобы лучше помочь и поддержать больных», - ответила она.

По словам Таави Кури, для сбора историй была выбрана интернет-платформа именно потому, что это даст человеку возможность рассказать свою историю как анонимно, так и под своим именем – именно так, как каждый пожелает. «Историю может рассказать также человек, близкий которого болеет раком или умер от рака. Мы ждем истории как тех людей, которые только что узнали о диагнозе, так и тех, кто болеет уже много лет или имеет какое-либо другое хроническое заболевание, а также тех, кто поборол рак, но еще не рассказывал об этом. Людям с диагнозом рак иногда трудно рассказывать об этом людям, которые их не понимают. Но проговаривание помогает и самому разобраться в своих чувствах, избавиться от своих страхов, а также поделиться своей радостью. Портал rahvalood.ee очень хорошо подходит для этого – там можно поделиться своими мыслями и взглянуть на себя по-другому», - заключил Таави Кури.