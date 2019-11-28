У любителя непрожаренного мяса нашли 700 паразитов в мозгу и легких

Строительный рабочий из провинции Чжэцзян на востоке страны страдал от регулярных судорожных приступов на протяжении нескольких недель. Когда его все-таки доставили в больницу, у него изо рта шла пена, он терял сознание, пишет MedikForum.

Обследование показало, что мозг и легкие китайца битком набиты паразитическими червями, которые пробрались туда из желудочно-кишечной системы через кровоток еще будучи личинками.

Затем черви начали формироваться и образовывать кисты, которые прорывались и провоцировали инфекции. У подвергнувшихся атаке этих червей могут наблюдаться такие симптомы, как хронические головные боли, слепота, судорожные приступы, а также старческое слабоумие, но их может и не возникнуть в течение нескольких лет после проникновения в организм личинок. Особенно опасно, если кисты попадают в мозг или нервную систему, провоцируя инфекцию под названием нейроцистицеркоз.