Ученые назвали болезни, грозящие жителям грязных городов

Оказалось, что даже небольшие превышения концентрации вредных веществ в воздухе отрицательно сказывались на здоровье человека. При превышении нормы твердых частиц размером до 2,5 мкм резко увеличивалось количество госпитализаций. У пациентов диагностировали заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, а также мочевыводящих путей.

Ученые попытались объяснить связь тем, что частицы могут вызывать воспаления в организме. Кроме того, грязный воздух увеличивает уровень стресса у человека.