Пугающие данные: Эстония занимает второе место в Европе по скорости распространения ВИЧ

ВИЧ похож на любое другое хроническое заболевание. Для предотвращения новых случаев инфицирования важно, чтобы те, кому был поставлен диагноз ВИЧ, регулярно получали и принимали эффективное лечение. В случае с ВИЧ лечение также является профилактикой: лечение следует начинать немедленно, так как пациент, получающий эффективное лечение, не передаст инфекцию другим.

«Я вижу, что мы должны тестировать всех пациентов с ВИЧ-индикаторными заболеваниями и состояниями. Любого, кто вел себя рискованно или чей сексуальный партнер рисковал. Мы также должны обследовать абсолютно каждого пациента в возрасте 16-49 лет в Ида-Вирумаа и Харьюмаа», - сказала доктор Кристи Рюйтель.

По словам экспертов, чтобы достичь государственной цели, т.е. чтобы 90 процентов ВИЧ-инфицированных знали свой диагноз, 90 процентов всех диагностированных получали лечение, и 90 процентов всех получающих лечение пациентов находились под контролем вирусной нагрузки, нужно действовать системно.

Тестирование, как отметили участники круглого стола, должно проводиться целенаправленно и в соответствии с инструкциями. Тестирование на ВИЧ является бесплатным и финансируется государством.