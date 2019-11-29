Девять вещей, которые надо убрать из ванной немедленно

MedikForum рассказывает, от каких вещей в ванной нужно немедленно избавиться.

Косметика, которая не используется

Вот стоит шампунь, а рядом ютится гель для душа, который не используется с момента его покупки. Неудачные покупки не должны портить настроение и захламлять пространство. Тем более если средства стоят в ванной давно, несколько лет. Скорее всего, у них уже давно истёк срок годности.

Старые зубные щетки

Если вы давно заменили щётку, а старая так и осталась в специальной подставке, то это повод задуматься, а не стоит ли выбросить ненужную вещь. Именно с таких мелочей начинается беспорядок.

Ржавые бритвы

Ржавые, старые, затупленные бритвы – это верный путь к порезам, вросшим волосам и раздражению. Из ванной надо срочно выкинуть такую вещь. Если на бритве только-только зарождается ржавое пятно, то её нужно срочно утилизировать.

Просроченные вещи

Раз в месяц надо проверять все бутылки и флаконы. Если срок годности истёк, то от таких вещей в ванной надо избавляться. Кстати, касается не только ванной, но и вообще всей квартиры.

Упаковки

Яркие коробки, упаковки от средств для личной гигиены нужно выкидывать из ванной, как бы они не были симпатичны. Ведь они занимают место и мешаются, создавая хаос в итак небольшой комнате.

Грязное белье

Хранить грязные вещи в ванной – значит, создавать идеальную атмосферу для распространения бактерий. Их и так немало в нечистой простыне или футболке, но делать ещё хуже, помещая во влажную среду, не стоит. Лучше складировать грязное бельё в сухом месте.

Книги и журналы

Бумага плохо уживается с влажностью, быстро превращается в подмокшую чашку Петри. Нужно срочно выкинуть из ванной подобные вещи, пока они не превратились в гору и без того непривлекательного мусора.

Украшения

Во влажной ванной комнате велика вероятность получить украшения, которые потеряют свою привлекательность. Заржавевшие серьги или потемневшие цепочки не украсят вас. Поэтому лучше хранить их в шкатулке или специальной коробке подальше от воды.

Парфюм