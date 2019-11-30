Медики бьют тревогу: начинается опасное время года

Кардиологи предупреждают: на фоне снижения температуры в зимний период следует особенно внимательно следить за состоянием сосудов и сердца. Как отмечает Xinhua, зимой организм пытается адаптироваться к изменениям температуры, но не всегда это получается. Итог - повышенный риск инфаркта миокарда, передает MEDdaily.
Если у человека наблюдается стойкая боль, жжение, ощущение сдавленности в области груди, спины, шеи, челюсти на протяжении 20 минут, весьма вероятно, что у него сердечный приступ, отмечают эксперты. И требуется незамедлительная помощь врачей.
У врачей как правило есть 120 минут на устранение проблемы и предотвращение летального исхода. Люди с высоким давлением, курящие, в возрасте 50 лет и старше находятся в группе повышенного риска. Им необходимо избегать резких перепадов температуры и отказаться от интенсивных физических нагрузок в холод.