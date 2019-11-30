Медики бьют тревогу: начинается опасное время года

Если у человека наблюдается стойкая боль, жжение, ощущение сдавленности в области груди, спины, шеи, челюсти на протяжении 20 минут, весьма вероятно, что у него сердечный приступ, отмечают эксперты. И требуется незамедлительная помощь врачей.

У врачей как правило есть 120 минут на устранение проблемы и предотвращение летального исхода. Люди с высоким давлением, курящие, в возрасте 50 лет и старше находятся в группе повышенного риска. Им необходимо избегать резких перепадов температуры и отказаться от интенсивных физических нагрузок в холод.