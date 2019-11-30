Немецкий профессор рассказал о четырех привычках, которые разрушают наши сосуды

Курение

Никотин в сигарете гарантирует, что сосуды сжимаются, а определенные области тела больше не снабжаются кровью. Этот эффект длится недолго. Тем не менее, курение наносит вред судам в долгосрочной перспективе, потому что он атакует внутренний слой сосудов. Клетки этого "подкладочного" слоя отмирают, что создает "дыры" и "шрамы".

Высокий сахар крови растворяет сосудистые клетки

«Высокий уровень сахара в крови повреждает внутреннюю стенку сосудов. Если вы время от времени балуетесь десертом, вам не о чем беспокоиться. Но диабетики и преддиабетики с постоянно высоким уровнем сахара в крови разрушают защитный слой своих сосудов», - говорит профессор для издания Focus.

Холестерин

Не менее рискованным является постоянно высокий уровень холестерина, поскольку холестерин образует маленькие бляшки, которые делают артерии хрупкими и неэластичными.

Высокое давление

Если сосуды уже повреждены, постоянное высокое кровяное давление тем более опасно. Перекачивание крови при высоком давлении на стенки сосудов, может привести к разрыву.

Что хорошего мы можем дать нашим сосудам?