В России три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам

В перечень попали прегабалин, тапентадол и тропикамид. Теперь за их приобретение, хранение, сбыт и переработку грозит лишение свободы до восьми лет.

Как говорится в постановлении, утвержденном 27 мая 2019 года, в силу своих свойств прегабалин, тапентадол и тропикамид являются объектами злоупотреблений, в том числе привлекают лиц, страдающих наркотической зависимостью.

По данным правоохранительных органов, торговля этими препаратами за последние пять лет выросла более чем в 20 раз.

Препарат прегабалин известен в России под торговым наименованием "Лирика". Это противоэпилептический препарат, назначается при эпилепсии, фибромиалгии, тревожных расстройствах. Тапентадол является обезболивающим, тропикамид представляет собой действующее вещество в глазных каплях.

Ранее директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий министерства Елена Максимкина сообщала, что Минздрав России предлагал ужесточить ответственность за незаконный оборот противоэпилептического препарата прегабалин, но не запретить его применение полностью.

Как говорит и заместитель директора Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Алексей Масчан. "Борьба с наркотиками должна вестись совершенно на других фронтах, - заявил он в интервью Business FM. - Это два разных вопроса: ужесточение ответственности за незаконный оборот препарата, который попадает в группу, близкую к психотропным и наркотическим анальгетикам, и доступность обезболивания. В области доступности обезболивания у нас в стране сделано если не достаточно много, то, по крайней мере, существенное движение в плане увеличения доступности разного рода обезболивания, и в том числе наркотических анальгетиков".

А профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог Вячеслав Куренков считает, что такое ужесточение пойдет на пользу клиникам и направлено на борьбу с аптеками-нарушителями. "Ужесточение правил оборота даст возможность, во-первых, чтобы эти вещества оказывались в аптеке. Потому что мы, допустим, клиника, мы испытываем дефицит этих веществ, мы не можем их в аптеке закупить для своих пациентов, мы применяем это во время лечебного процесса, но в аптеке порой эти препараты исчезают. И это не значит, что есть такая потребность среди пациентов, это значит, что они уходят совершенно в другую строну. Поэтому это, наоборот, не сократит количество препаратов в аптеке, а увеличит их доступность", - уверен профессор.