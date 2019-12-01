В Эстонии отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом

«В этот день мы вспоминаем всех, кто умер от инфекции и собираем всех тех, кто нуждается в нашей поддержке. К сожалению, и сегодня мы все еще не можем сказать, что СПИД побежден», — сообщила организация.

«Я верю в сообщества. Они вершат перемены. Сообщества — главная надежда в сфере искоренения СПИДа, поскольку именно сообщества противодействуют ВИЧ с самого начала! В этот Всемирный день борьбы со СПИДом ЮНЭЙДС воздает должное достижениям активистов и сообществ в их противодействии ВИЧ. Мы помним и чтим всех тех, кого потеряли на этом пути», — заявила в своем обращении исполнительный директор ЮНЭЙДС и заместитель генсека ООН Винни Бьянима.

«Активисты восстали против молчания и привлекли в свои сообщества жизненно необходимую помощь. Однако, неизмеримый вклад женщин и многих других людей никогда не заменит ответственность государств. Позвольте напомнить, что государства обязались достичь доли сообществ в оказании услуг в области ВИЧ не менее 30%. Они также согласились, что 6% всего финансирования системы противодействия ВИЧ должно направляться на мобилизацию общества для отстаивания прав человека и изменения дискриминационного законодательства, которое является препятствием на пути искоренения СПИДа», — отметила Бьянима

«Давайте будем честны — защита прав человека, борьба с дискриминацией, криминализацией и стигмой сегодня связаны с риском. Поэтому мы призываем государства предоставить активистам оптимальные возможности для их работы. Под руководством сообществ, если государства будут выполнять свои обещания, мы искореним СПИД», — пояснила Бьянима.

Эстонская сеть ЛЖВ в этот день также хочет обратиться и к своему государству, еще раз попытаться выстроить конструктивный диалог со всеми людьми, принимающими решения и стать более видимыми для всего государства в целом.

«Мы готовы стать надежным партнером государству в достижении нашей общей цели: защиты прав и оказания всесторонней поддержки сообществу, всем людям нашей страны, живущим с ВИЧ. По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом мы приглашаем всех наших партнеров, активистов, друзей, волонтеров, а также представителей государства 30 ноября и 1 декабря принять участие в наших мероприятиях», — сообщила организация.

В 13 часов в память о жертвах СПИДа зажгли свечи в парке Таммсааре в Таллинне и на Петровской площади в Нарве. В 17 часов в зале Ülemiste кинотеатра Apollo в Таллинне начнется спектакль о безусловной любви и ВИЧ Kihk.