Врач рассказал, в каких случаях появление синяка – опасный симптом

Зачастую синяки не представляют опасности для здоровья, но для некоторых людей они могут оказаться серьезной угрозой, констатировал врач в публикации журнала Focus. Ян Хандгеберт советует в определенных случаях не считать синяк пустяковым явлением и обращаться с ним к врачу.

В частности, синяк может свидетельствовать о переломе. В таком случае в области гематомы также будут ощущаться сильная боль или отек.

Специалист также настоятельно рекомендует обращаться за медицинским обследованием в тех случаях, когда синяки возникают с регулярностью при отсутствии травм и ушибов. Врач должен сделать анализ крови, чтобы исключить нарушение свертываемости крови, заметил Хандгеберт. В случае проблем с коагуляцией кровь может быть слишком «жидкой», при таком нарушении даже небольшие раны могут кровоточить очень сильно.

Говоря о причинах подобного нарушения коагуляции, эксперт сообщил, что такое отклонение может быть наследственным, и, как правило, это уже наблюдается в детстве. Наследственное нарушение свертываемости крови, поражает одного из каждых 1000 человек.

Также на нормальное свертывание крови могут влиять лекарства.

Помимо этого, чрезмерная жидкость крови может быть обусловлена недостатком тромбоцитов и лейкозом.