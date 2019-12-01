Вс, 1.12.2019
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Врач рассказал, в каких случаях появление синяка – опасный симптом

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Если синяки появляются часто, и это никак не связано с ушибами, следует обследоваться у врача. Иногда синяки – опасный симптом проблем с кроветворением, рассказал немецкий специалист, дерматолог Ян Хандгеберт, передает Medikforum.

Зачастую синяки не представляют опасности для здоровья, но для некоторых людей они могут оказаться серьезной угрозой, констатировал врач в публикации журнала Focus. Ян Хандгеберт советует в определенных случаях не считать синяк пустяковым явлением и обращаться с ним к врачу.

В частности, синяк может свидетельствовать о переломе. В таком случае в области гематомы также будут ощущаться сильная боль или отек.

Специалист также настоятельно рекомендует обращаться за медицинским обследованием в тех случаях, когда синяки возникают с регулярностью при отсутствии травм и ушибов. Врач должен сделать анализ крови, чтобы  исключить нарушение свертываемости крови, заметил Хандгеберт. В случае проблем с коагуляцией кровь может быть слишком «жидкой», при таком нарушении даже небольшие раны могут кровоточить очень сильно.

Говоря о причинах подобного нарушения коагуляции, эксперт сообщил, что такое отклонение может быть наследственным, и, как правило, это уже наблюдается в детстве. Наследственное нарушение свертываемости крови, поражает одного из каждых 1000 человек.

Также на нормальное свертывание крови могут влиять лекарства.

Помимо этого, чрезмерная жидкость крови может быть обусловлена недостатком тромбоцитов и лейкозом.

«Для людей с нарушением свертываемости крови синяки особенно опасны, если они находятся близко к кости и очень глубокие. В некоторых случаях это означает наличие сгустка крови, который должен быть удален хирургически», - добавил специалист.

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