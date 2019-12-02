«Сделайте шаг и попросите о помощи»: семейный врач обратился к проживающим в Эстонии мужчинам

Одной из целей кампании Movember является снижение смертности среди мужчин на 25%. Прежде всего, кампания направлена на предотвращение самоубийств среди мужчин и раннюю диагностику рака простаты и яичек.

«На сегодняшний день мужчины все чаще обращаются со своими проблемами к семейному врачу, - сказал Ээро Мерилинд. - Моя практика показывает, что мужчины с высшим образованием более склонны делиться жалобами с врачом, и они готовы прилагать больше усилий для того, чтобы вести здоровый образ жизни. Многие из моих пациентов-мужчин бросили курить, следят за весом, холестерином, кровяным давлением и индексом массы тела. Все это часть здорового образа жизни мужчины».

«К сожалению, с психологическими проблемами к семейному врачу обращаются заметно реже, - говорит Мерилинд. - Эта тема по-прежнему табу, о которой мужчины не хотят говорить, поэтому скрывают свои проблемы. Часто для снятия напряжения они употребляют алкоголь или другие вещества. Многие не знают, что в таких случаях тоже можно обратиться к семейному врачу и обсудить, что делать дальше – начать лечение у семейного врача или обратиться к психиатру».

Ээро Мерилинд призывает мужчин быть более открытыми и не замыкаться в своем беспокойстве. «С психологическими проблемами можно успешно справиться, нужно просто сделать шаг и попросить о помощи. Попытка решить свои проблемы с помощью различных веществ – это порочная практика, от которой будет очень сложно отказаться. Гораздо лучше будет, если вы вовремя обратитесь за помощью».

В рамках месяца мужского здоровья больше внимание обращают и на состояние предстательной железы. Мерилинд советует перед проведением ПСА-теста проконсультироваться со своим семейным врачом или урологом. «Если вам от 50 до 69 лет или у кого-то в семье был рак простаты, то можно рассмотреть необходимость проведения ПСА-теста. На сегодняшний день мы знаем, что факторы риска возникновения рака простаты – это генетическая предрасположенность и возраст. Мой опыт показывает, что сейчас мужчины гораздо больше беспокоятся о здоровье своей простаты и не стесняются говорить на такую деликатную тему с семейным врачом, - отметил доктор. - Молодым мужчинам, у которых нет каких-либо симптомов, нет необходимости делать ПСА-тест, но обязательно следует обратиться к врачу, если возникают проблемы с мочеиспусканием, появляется кровь в моче или в сперме или беспокоит постоянная боль в области таза».