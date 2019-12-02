Врач-диетолог рассказала о вреде популярного новогоднего лакомства

Скоро-скоро Новый год, когда на столы будут поданы всякие деликатесы, которые не входят в ежедневное меню. В их числе и красная икра, потому что Новый год без шампанского и красной икры – это не Новый год.

При этом следует иметь в виду, что во всем следует знать меру. Даже в новогоднюю ночь. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что красная икра богата витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, включая омега-3, и другими полезными веществами. Но при этом в ней много холестерина и соли, которые вредны людям, страдающим от высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

Соломатина отметила, что икра укрепляет иммунитет, поэтому ее нередко приносят пациентам в больницу. Однако в некоторых случаях стоит быть аккуратным. "Если это отделение кардиологии, то вначале надо посоветоваться с врачом — не навредит ли такой гостинец", — обратила внимание врач.

Кроме того, раньше для увеличения срока хранения в икру добавляли уротропин. Сейчас он запрещен, но нельзя исключить, что недобросовестные производители продолжают его использовать. Поэтому врач порекомендовала выбирать икру от известных марок. В качестве консерванта для этого деликатеса используют бензоат натрия E211, который может навредить больным астмой, дерматитом или вызвать аллергическую реакцию.

Выбирая икру, следует обращать внимание на срок годности и отдавать предпочтение тем консервам, на которых цифры выдавлены, что исключает возможность их подделки.

Следует иметь в виду, что качественная икра имеет плотную жирноватую массу, состоящую из отдельных зерен, которые лопаются при раскусывании. Оболочка икринок не должна быть похожа на сухую пленку, а сам деликатес не должен быть вязким, с поврежденными зернами. По словам диетолога, такой икра становится при заморозке или если ее пересушили. Бывает и такое, что недобросовестные продавцы выдают за натуральную икру искусственный продукт, сделанный из желатина с ароматизаторами.

Кстати, отстаивая пользу употребления красной икры для организма, стоит иметь в виду, что по набору полезных веществ с красной икрой вполне сравним рыбий жир, который добывают из печени трески.

"Помимо ненасыщенных жиров, в нем есть витамин D, который укрепляет кости и поднимает настроение. Но в рыбьем жире нет белка, в нем больше омеги-3. В плане холестерина рыбий жир безопаснее, в нем нет соли и консервантов", — рассказала диетолог.

Врач предостерегла от избытка витаминов и призвала не есть красную икру каждый день. "Не надо есть ее ложками. Намажьте на кусочек зернового хлеба чайную ложку икры и съешьте, этого достаточно! В новогоднюю ночь в виде исключения можно позволить себе до трех чайных ложек, больше потреблять не стоит", — советует Ольга Соломатина.