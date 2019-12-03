Психолог: есть способы снять напряжение получше, чем выпивка

Нужно учиться справляться с отрицательными эмоциями

При быстром темпе жизни, когда напряженность растет, как снежный ком, частенько бывает трудно разобраться в себе и своих чувствах. Хорошо, когда рядом есть семья или близкие, которые поддержат в трудный период и заметят возникшую у человека тревогу. Порой и двух слов бывает достаточно, чтобы понять: надо сбавить обороты, отдохнуть, заняться собой. Если человек своевременно обнаруживает, что стресс и тревоги нарастают, он может справиться с ними и самостоятельно. Лучше понять свое эмоциональное состояние поможет, к примеру, тест на эмоциональное состояние, который можно найти на сайте alkoinfo.ee.

Разумеется, никакой тест никогда не решит никакие проблемы. Однако он может помочь вовремя осознать их. Результаты теста укажут на наличие симптомов депрессии, тревожности и бессонницы и помогут обратить на них внимание. Это хорошая возможность проанализировать себя и свое эмоциональное состояние. Надо, однако, иметь в виду, что результат теста зависит от многих факторов, в том числе и от того, насколько вы честны сами с собой. Поэтому, если результат теста показывает высокий уровень депрессии или тревожности, это не обязательно означает, что у выполнявшего тест человека действительно существует эта проблема. А вот лучше понять себя тест помогает на самом деле.

Если отрицательные эмоции стали мешать в повседневной жизни, надо найти способ справиться с ними. Тем, кто испытывает стресс, перенапряжение, депрессию или проблемы со сном, следует избегать алкоголя. Важно искать поддержки у близких или же проконсультироваться со специалистом. Разумеется, ситуация гораздо сложнее, когда дело касается совершенно одинокого человека. Статистика показывает, что у одиноких людей чаще возникает депрессия, и они чаще в этом случае тянутся к бутылке. В этом случае надо обязательно обсудить свои проблемы со специалистом. На самом деле обратиться к специалисту может быть гораздо проще, чем рассказать о своем самочувствии кому-либо из близких. Психолог или психиатр, как правило, — это совершенно нейтральный и посторонний человек. Он не станет критиковать или давать какие-либо отрицательные оценки. К тому же он обязан сохранять конфиденциальность. Для многих это самый лучший вариант.

Важны умеренность и разумный баланс

Если алкоголь стал слишком частым средством для снятия стресса, пора начинать менять этот паттерн и заменять выпивку более позитивными привычками. Один из простых способов снять напряжение — просто поспать. Это так легко и не требует никаких денежных затрат! Другая простая, но очень важная рекомендация: найдите время для людей, которые важны для вас. Проводите с ними время, никуда не спеша, беседуйте, наслаждайтесь обществом друг друга. Эстоноземельцы известны своей любовью к природе — очень хорошо помогают расслабиться пребывание на природе, прогулки, свежий воздух. Сегодня очень популярны также различные техники медитации, которые также можно опробовать. Можно сходить на массаж. Заняться спортом или другим хобби, которое по душе. Один станет писать книгу, другой займется рисованием. Единого универсального рецепта здесь нет. Каждый может найти то, что подходит именно ему.

Тем, кто по характеру более прагматичен, стоит подумать и взвесить, на что можно было бы употребить время и деньги, потраченные на выпивку. Рюмочка на сон грядущий за определенное время может вылиться в такую сумму, на которую можно было бы позволить себе приличный отдых где-нибудь за рубежом. То же касается времени и энергии. Наутро после выпивки мы не так энергичны, как обычно. Откажитесь от рюмочки на ночь — и наутро вы будете чувствовать себя отдохнувшим, более работоспособным, мотивация будет сильнее, за меньшее время вы успеете сделать больше, да и самочувствие при этом будет лучше.

Заменяя выпивку другими привычками, следует, однако, иметь в виду, что и здесь нужна сдержанность. Не стоит перенасыщать свою жизнь даже приятными и позитивными занятиями. Даже самые замечательные занятия так же могут спровоцировать стресс и привести к перегоранию, если ваша жизнь слишком насыщена ими и ее темп становится слишком быстрым. Важно проявлять умеренность и найти подходящий для вас баланс.