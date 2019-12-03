Психолог: есть способы снять напряжение получше, чем выпивка

Алкоголь и проблемы психического здоровья часто бывают тесно связаны между собой. Однако люди нередко пытаются утопить свои проблемы в бутылке и найти облегчение в алкоголе. Но это лишь увеличивает число проблем. От алкоголя страдает не только сам выпивающий человек, но и его семья, друзья, коллеги, общество в целом. Возникают проблемы в семье, в отношениях с другими людьми, в профессиональной сфере или в личном развитии. Повышается риск несчастных случаев. Это не означает, что алкоголь вовсе нельзя употреблять: введение сухого закона не приведет к решению реальных проблем. Почему человек тянется к бутылке? Почему в его жизни столько проблем? Что привело к стрессу или послужило его причиной?
Алкоголь снижает волю к действию и мотивацию
Часто люди пьют потому, что у них слишком много проблем. В современном обществе человек очень сильно ориентирован на успех. Все хотят достичь как можно большего, у всех очень много ожиданий: у родителей, например, в отношении своих детей, у работодателя — в отношении подчиненных, но и с самим собой человек связывает определенные ожидания, ставит перед собой цели. Все хотят быть успешными: быстро продвигаться по карьерной лестнице, построить роскошный дом, ездить на дорогом автомобиле, почаще отдыхать за границей. Кому этого не хотелось бы? Однако амбициозные цели могут породить и немалые тревоги. Иногда снять внутреннее напряжение крайне непросто.
Если вы поставили перед собой амбициозные цели, надо иметь и волю, чтобы их достичь. Алкоголь же снижает волю к действию и мотивацию. Также алкоголь мешает сосредоточиться или начать какое-либо новое дело. В результате может возникнуть заколдованный круг: цели из-за недостаточной мотивации оказываются недостигнутыми, а это, в свою очередь, увеличивает напряжение и заставляет снова тянуться к бутылке.
Если же человек очень активен, работает в нескольких местах, ходит на тренировки, занимается различными хобби, то у него почти не остается времени на общение. Чтобы разрешить проблемы, будь они вызваны излишним стрессом, тревогой, одиночеством или чем-либо еще, надо обращать больше внимания не на достижение успеха, а на отношения. Если отношения с людьми оттеснены на задний план, возникают ссоры или конфликты, распадаются семьи, а это, в свою очередь, приводит к еще большему стрессу. Если же уделять больше внимания совместным семейным делам, общению с коллегами не только на официальном, но и на личном уровне, выкраивать время для друзей, то эти отношения придадут силы и энергии и для решения других проблем.
Чтобы преодолеть одиночество, нужно больше общаться
Вторая распространенная причина, заставляющая человека искать утешение в алкоголе, — это постоянно преследующее его чувство одиночества. Выпивкой пытаются отогнать это чувство, преодолеть одиночество, заполнить томящую пустоту. Кажется, будто алкоголь поднимает настроение, общаться становится легче, и проблемы вроде бы отступают. Человек становится более общительным, забывает о своем одиночестве. Однако на следующий день тревоги одолевают с новой силой, потому что наступившее похмелье еще больше затрудняет общение. На самом деле, лучший способ справиться с тревогами и преодолеть одиночество — больше общаться. Невзирая на все свои фобии. Даже если кажется, что вас все равно никто не поймет, или что по-настоящему прочных отношений установить ни с кем не удастся, — все равно просто общайтесь. Старайтесь устанавливать контакт с разными людьми, выслушивать их и раскрывать себя.
Есть и такие, кто для преодоления одиночества с головой погружается в работу. Со временем они превращаются в трудоголиков. Трудоголизм, в свою очередь, может опять-таки привести к злоупотреблению алкоголем: надо же как-то снимать напряжение, связанное с работой. Не каждый человек после долгого трудового дня пойдет в спортзал или в баню. А вот немного расслабиться самому, в том числе и с помощью алкоголя, совсем не сложно. Важно, чтобы порции спиртного не были чрезмерными, а само его потребление не стало традицией. Нельзя допускать, чтобы мысль о выпивке становилась первой, которая приходит в голову, когда человек оказывается в сложной ситуации. Проблемами надо заниматься. А чтобы расслабиться и снять напряжение существует много других способов.
Нужно учиться справляться с отрицательными эмоциями
При быстром темпе жизни, когда напряженность растет, как снежный ком, частенько бывает трудно разобраться в себе и своих чувствах. Хорошо, когда рядом есть семья или близкие, которые поддержат в трудный период и заметят возникшую у человека тревогу. Порой и двух слов бывает достаточно, чтобы понять: надо сбавить обороты, отдохнуть, заняться собой. Если человек своевременно обнаруживает, что стресс и тревоги нарастают, он может справиться с ними и самостоятельно. Лучше понять свое эмоциональное состояние поможет, к примеру, тест на эмоциональное состояние, который можно найти на сайте alkoinfo.ee.
Разумеется, никакой тест никогда не решит никакие проблемы. Однако он может помочь вовремя осознать их. Результаты теста укажут на наличие симптомов депрессии, тревожности и бессонницы и помогут обратить на них внимание. Это хорошая возможность проанализировать себя и свое эмоциональное состояние. Надо, однако, иметь в виду, что результат теста зависит от многих факторов, в том числе и от того, насколько вы честны сами с собой. Поэтому, если результат теста показывает высокий уровень депрессии или тревожности, это не обязательно означает, что у выполнявшего тест человека действительно существует эта проблема. А вот лучше понять себя тест помогает на самом деле.
Если отрицательные эмоции стали мешать в повседневной жизни, надо найти способ справиться с ними. Тем, кто испытывает стресс, перенапряжение, депрессию или проблемы со сном, следует избегать алкоголя. Важно искать поддержки у близких или же проконсультироваться со специалистом. Разумеется, ситуация гораздо сложнее, когда дело касается совершенно одинокого человека. Статистика показывает, что у одиноких людей чаще возникает депрессия, и они чаще в этом случае тянутся к бутылке. В этом случае надо обязательно обсудить свои проблемы со специалистом. На самом деле обратиться к специалисту может быть гораздо проще, чем рассказать о своем самочувствии кому-либо из близких. Психолог или психиатр, как правило, — это совершенно нейтральный и посторонний человек. Он не станет критиковать или давать какие-либо отрицательные оценки. К тому же он обязан сохранять конфиденциальность. Для многих это самый лучший вариант.
Важны умеренность и разумный баланс
Если алкоголь стал слишком частым средством для снятия стресса, пора начинать менять этот паттерн и заменять выпивку более позитивными привычками. Один из простых способов снять напряжение — просто поспать. Это так легко и не требует никаких денежных затрат! Другая простая, но очень важная рекомендация: найдите время для людей, которые важны для вас. Проводите с ними время, никуда не спеша, беседуйте, наслаждайтесь обществом друг друга. Эстоноземельцы известны своей любовью к природе — очень хорошо помогают расслабиться пребывание на природе, прогулки, свежий воздух. Сегодня очень популярны также различные техники медитации, которые также можно опробовать. Можно сходить на массаж. Заняться спортом или другим хобби, которое по душе. Один станет писать книгу, другой займется рисованием. Единого универсального рецепта здесь нет. Каждый может найти то, что подходит именно ему.
Тем, кто по характеру более прагматичен, стоит подумать и взвесить, на что можно было бы употребить время и деньги, потраченные на выпивку. Рюмочка на сон грядущий за определенное время может вылиться в такую сумму, на которую можно было бы позволить себе приличный отдых где-нибудь за рубежом. То же касается времени и энергии. Наутро после выпивки мы не так энергичны, как обычно. Откажитесь от рюмочки на ночь — и наутро вы будете чувствовать себя отдохнувшим, более работоспособным, мотивация будет сильнее, за меньшее время вы успеете сделать больше, да и самочувствие при этом будет лучше.
Заменяя выпивку другими привычками, следует, однако, иметь в виду, что и здесь нужна сдержанность. Не стоит перенасыщать свою жизнь даже приятными и позитивными занятиями. Даже самые замечательные занятия так же могут спровоцировать стресс и привести к перегоранию, если ваша жизнь слишком насыщена ими и ее темп становится слишком быстрым. Важно проявлять умеренность и найти подходящий для вас баланс.
В ноябре и декабре Институт развития здоровья проводит акцию, цель которой — обратить внимание на связь между употреблением алкоголя и психическим здоровьем. Узнать подробнее о связях между алкоголем и психическим здоровьем поможет веб-сайт alkoinfo.ee. Акция финансируется за счет Европейского социального фонда.