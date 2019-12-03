В Таллинне открылись первые экспресс-клиники

Член правления Confido Кади Ламбот сказала, что на первом этапе экспресс-клиники будут предоставлять людям с проблемами со здоровьем медицинские консультации и услуги телемедицины, но совсем скоро в клиниках планируется предлагать на месте значительно более широкий спектр медицинских услуг – предприятие ходатайствует о предоставлении соответствующего разрешения на деятельность в Департаменте здоровья.

«Экспресс-клиники с уникальной для Европы концепцией, которые будут располагаться на пути повседневного движения людей в торговых центрах, и в которых в случае необходимости каждый сможет быстро попасть на прием и в вечернее время и в выходные дни, без сомнения, сделают медицинскую помощь более доступной. Решение проблем со здоровьем можно будет получить быстрее и удобнее», – сказала Ламбот.

На платный прием в экспресс-клинику могут приходить пациенты, независимо от того, в список какого семейного врача они внесены, а также те, кто вообще не имеет семейного врача. Для посещения клиники не надо бронировать время визита, прием ведется в порядке живой очереди. Время имеет смысл бронировать только для того, чтобы обеспечить себе возможность попасть на прием без всякого ожидания.

Ламбот также сказала, что скоро начнется период рождественских и новогодних праздников, и, как правило, у людей в это время проблемы со здоровьем возникают чаще обычного, а возможности получить консультацию ограничены. «Теперь в Таллинне этот пробел заполнят экспресс-клиники, куда людям будет просто обратиться за консультацией», – добавила Ламбот.

Экспресс-клиники в торговых центрах Nautica (Ахтри, 9) и Lasnamäe Centrum (Мустакиви-теэ, 13) будут открыты для пациентов в часы работы центров, т. е. ежедневно с 9:00 до 21:00. Инфотелефон экспресс-клиник 1500 также работает ежедневно с 9:00 до 21:00.