Чем опасен ленивый кишечник

Ленивый кишечник не является диагностируемым заболеванием. Тем не менее, этот термин востребован для обозначения замедленного пищеварения.

Замедленное пищеварение связано со сниженной двигательной активностью кишечника - врачи называют данное нарушение медленным транзитным запором. У человека с такой проблемой отмечаются редкие испражнения и боли в животе из-за реакций кишечника. Обладатели ленивого кишечника зачастую страдают от затвердения стула. Твердый стул труднее проходит через кишечник, и может провоцировать такие осложнения, как геморрой и болезненные сокращения мускулатуры кишечника.

Признаки ленивого кишечника. Замедленное пищеварение проявляется в следующих симптомах:

редкие позывы к дефекации,

слишком малое количество стула,

вздутие живота и боль,

тошнота.

Почему кишечник становится ленивым? На самом деле у замедленного пищеварения довольно много причин. Иногда оно является результатом основного заболевания, которое требует соответствующего лечения. Иногда - следствием физического нарушения: спаек, опухолей в кишечнике.

Слабительные. Люди, которые используют стимулирующие слабительные в течение длительных периодов времени, часто сталкиваются с тем, что их кишечник «отказывается» нормально испражняться без послабляющих препаратов.

Клетчатка. Употребление в пищу клетчатки может облегчать многие виды запоров, но когда клетчатки слишком много, может возникнуть проблема. Разбухая в кишечнике, клетчатка увеличивает количество стула, и иногда пищеварительный тракт оказывается не в состоянии справиться с этим.

Синдром раздраженного кишечника. Он вызывает запоры, газы, диарею и другие проблемы с пищеварением, при этом врачи не до конца понимают, что именно вызывает данный синдром.

Заболевание щитовидной железы. У некоторых людей с недостаточной активностью щитовидной железы или гипотиреозом возникают хронические запоры и замедленное пищеварение.

Повреждение нервов. Повреждение различных нервов в пищеварительном тракте также может замедлять пищеварение, вызывая характерные симптомы. Такие повреждения, в частности, могут быть связаны с неврологическими травмами, например, черепно-мозговыми.