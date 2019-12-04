Чем опасен ленивый кишечник

Выражение «ленивый кишечник» используется для обозначения замедленного пищеварения, которое в свою очередь само является скорее симптомом некой проблемы, чем отдельным опасным состоянием, - об этом пишет портал MedikForum.
Ленивый кишечник не является диагностируемым заболеванием. Тем не менее, этот термин востребован для обозначения замедленного пищеварения.
Замедленное пищеварение связано со сниженной двигательной активностью кишечника - врачи называют данное нарушение медленным транзитным запором. У человека с такой проблемой отмечаются редкие испражнения и боли в животе из-за реакций кишечника. Обладатели ленивого кишечника зачастую страдают от затвердения стула. Твердый стул труднее проходит через кишечник, и может провоцировать такие осложнения, как геморрой и болезненные сокращения мускулатуры кишечника.
Признаки ленивого кишечника. Замедленное пищеварение проявляется в следующих симптомах:
- редкие позывы к дефекации,
- слишком малое количество стула,
- вздутие живота и боль,
- тошнота.
Почему кишечник становится ленивым? На самом деле у замедленного пищеварения довольно много причин. Иногда оно является результатом основного заболевания, которое требует соответствующего лечения. Иногда - следствием физического нарушения: спаек, опухолей в кишечнике.
Слабительные. Люди, которые используют стимулирующие слабительные в течение длительных периодов времени, часто сталкиваются с тем, что их кишечник «отказывается» нормально испражняться без послабляющих препаратов.
Клетчатка. Употребление в пищу клетчатки может облегчать многие виды запоров, но когда клетчатки слишком много, может возникнуть проблема. Разбухая в кишечнике, клетчатка увеличивает количество стула, и иногда пищеварительный тракт оказывается не в состоянии справиться с этим.
Синдром раздраженного кишечника. Он вызывает запоры, газы, диарею и другие проблемы с пищеварением, при этом врачи не до конца понимают, что именно вызывает данный синдром.
Заболевание щитовидной железы. У некоторых людей с недостаточной активностью щитовидной железы или гипотиреозом возникают хронические запоры и замедленное пищеварение.
Повреждение нервов. Повреждение различных нервов в пищеварительном тракте также может замедлять пищеварение, вызывая характерные симптомы. Такие повреждения, в частности, могут быть связаны с неврологическими травмами, например, черепно-мозговыми.
Помимо этого, явление ленивого кишечника может развиваться из-за аномалий в прямой кишке и заднем проходе, дисфункции мышц тазового дна и повреждения анальных мышц. В некоторых случаях проблемы с пищеварением оказываются сигналом слабоумия. В любом случае лечение замедленного пищеварения врачом будет зависеть от конкретной причины в виде основного недуга.