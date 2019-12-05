Чт, 5.12.2019
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Пять человек из одной семьи в Эстонии заразились дизентерией

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Пять человек в возрасте 15-72 лет из одной семьи в Таллинне и Ида-Вирумаа заболели дизентерией, источник инфекции пока остается неизвестным, пишет Rus.ERR.

Симптомы заболевания у первого заболевшего появились в конце октября, а в течение следующего месяца заболели остальные члены семьи, сообщил в четверг Департамент здоровья.

Инфекция, вероятно, передавалась через предметы, продукты питания или поверхности.

Заражение дизентерией возможно, в частности, при невыполнении правил пищевой гигиены, через немытые овощи и фрукты или грязные руки.

Симптомы заболевания - от умеренной боли в животе до высокой температуры и прочих недомоганий - проявляются в течение дня или нескольких дней после заражения.

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