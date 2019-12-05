Пять человек из одной семьи в Эстонии заразились дизентерией

Пять человек в возрасте 15-72 лет из одной семьи в Таллинне и Ида-Вирумаа заболели дизентерией, источник инфекции пока остается неизвестным, пишет Rus.ERR.
Симптомы заболевания у первого заболевшего появились в конце октября, а в течение следующего месяца заболели остальные члены семьи, сообщил в четверг Департамент здоровья.
Инфекция, вероятно, передавалась через предметы, продукты питания или поверхности.
Заражение дизентерией возможно, в частности, при невыполнении правил пищевой гигиены, через немытые овощи и фрукты или грязные руки.
Симптомы заболевания - от умеренной боли в животе до высокой температуры и прочих недомоганий - проявляются в течение дня или нескольких дней после заражения.