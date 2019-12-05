Вегетарианцы с рождения, или Можно ли лишать детей мяса?

Баланс в питании

Институт развития здоровья придерживается позиции, что для достижения и поддержания как физического, так и психического здоровья необходимо питаться разнообразно и сбалансировано. «Здесь следует обратить внимание на то, чтобы преобладающую часть продуктов питания составляли зерновые, картофель, овощи и фрукты, а также ягоды. Помимо них, но в меньшем количестве, нужно есть молочные продукты, рыбу, яйца, мясо (птицы), орехи, семечки и маслянистые плоды, - пояснила Хайди Канамяэ. – На основании исследований питания можем заявить, что значительно следует увеличить потребление продуктов растительного происхождения – в первую очередь, цельнозерновых, овощей, орехов и семечек и значительно уменьшить потребление сладких и соленых снэков и мяса, особенно мясных продуктов».

«Скорее всего, среди веганов много тех, кто не следит со всей тщательностью за своим питанием и поэтому не получает все необходимое из пищи. Поэтому в настоящий момент Институт развития здоровья занимается исследованием вегетарианства, на основании которого мы хотим дать характеристику питанию и состоянию здоровья веганов и вегетарианцев Эстонии и сравнить полученные данные с данными мясоедов, опираясь на государственные рекомендации по питанию», - добавила Хайди Канамяэ.

По словам Адика Левина, при грамотно выстроенной системе питания можно существенно поправить здоровье. «Почти сорок лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ознакомила с концепцией, которая актуальна и в наше время: здоровье человека на 10-15 процентов зависит от медицины, на 20 процентов – от экологии, на 20 процентов – от генетики, и почти на 50 процентов – от того, что мы едим и как двигаемся. Поэтому питание – один из важнейших компонентов здоровья человека. Человек помогает себе тогда, когда начинает заранее продумывать, каким будет его завтрак, обед и ужин».

Современный человек употребляет слишком много соли и сахара. «Посмотрите в супермаркетах, как молодежь бросает в корзину сладости или кока-кола, это же страшно! Обратите внимание, сколько соли мы едим. В Эстонии соли едят значительно больше, чем того требует организм. Потребность организма в соли – максимум шесть грамм в сутки, а наши люди едят по 12-14 граммов, то есть в два раза больше. Есть люди, которые жалуются на отеки, давление, но стоит им только убрать солонку со стола, как спадут отеки и нормализуется давление».

Осознанное вегетарианство