Вегетарианцы с рождения, или Можно ли лишать детей мяса?

Хотя в наши дни вегетарианством никого не удивишь, дискуссии о вреде и пользе питания с отказом от мяса ведутся регулярно. Взрослый человек волен ставить над собой любые эксперименты, другое дело - дети, рацион которых до определенного возраста зависит от родителей. В каких случаях вегетарианство может навредить здоровью и насколько сложно придерживаться этого способа питания в нашем климате? Разобраться в этом нас побудило письмо читателя.
«Несколько раз натыкался в интернете на один текст, якобы приписываемый врачу из Эстонии. Не могли бы вы спросить специалистов, насколько правдиво то, что написано им о вегетарианстве? – попросил читатель Олег. – Просто у меня есть знакомые веганы, которые еще и своих детей кормят одной травой. Хотелось бы иметь на руках слова компетентного врача, который объяснил бы им, что они просто не дают детям нормально питаться».
Основной посыл публикации, на которую ссылается читатель, таков, что в Эстонии человеку в юном возрасте нельзя быть вегетарианцем или веганом: так можно питаться в Индии или в Египте, но не у нас. Приведем несколько цитат из статьи медика, который отмечает, что работает в детской больнице:
«Наш организм вырабатывает тепло, чтобы согреться, и вырабатывает пот, чтобы не перегреться. Баланс, 36,6 °С. Если он мерзнет, то требует от вас больше питаться, если ему жарко, то больше пить. Поэтому, вегетарианцем быть легко в жарких странах и совершенно невозможно в холодном климате, - объясняет врач. – В нашем организме не все подчинено разуму, часть мозга управляет автоматическими процессами в организме, а многие органы имеют и свои автоматы, на которые мы повлиять никак не можем. Если организму холодно, то он будет брать резервы из самого организма и даже начнет быстрее отращивать волосы на коже».
Он подчеркивает, что органам постоянно нужен кальций и витамин D: «Если они его не получают, наше тело возьмет его откуда-нибудь, например, из собственного скелета костей. Нехватку витамина B в комплексе тоже трудно восполнить самостоятельно».
Написать о сопутствующих вегетарианству рисках для здоровья врача, по его словам, побудили страшные диагнозы маленьких пациентов, с которыми ему приходилось работать:
- Девочка, 14 лет, вегетарианка, начальная стадия остеопороза – это болезнь стариков!
- Девочка, один год, мать вегетарианка, анемия, авитаминоз, нарушение работы почек, отставание в развитии. В данный момент стоит вопрос о лишении материнства.
- Мальчик, поступил в семь месяцев, выписан в годовалом возрасте. Родители веганы. Истощение организма вследствие гипополиавитаминоза. Родители лишены родительских прав.
- Девочка, десять лет, вегетарианка, нарушение работы почек, проблемы с кожным покровом.
Вегетарианцы поневоле
Педиатр, доктор медицинских наук Адик Левин отмечает, что несправедливо было бы осуждать всех вегетарианцев лишь за то, что они избрали такой путь: «Вегетарианство – это одна из возможностей жить. Если мы возьмем десятерых вегетарианцев, то увидим, что восемь-девять из них выглядят хорошо и чувствуют себя прекрасно. Человек сам решает, как ему питаться. Взрослые часто ищут выход и находят его в вегетарианстве».
Но как педиатр он настаивает на том, что вегетарианство и особенно веганство – самая строгая форма вегетарианства, которая исключает употребление всех продуктов животного происхождения, в том числе молока, меда и яйц – не подходят детям. «Самое страшное, когда родители-вегетарианцы или веганы начинают распространять свою идеологию на детей. А ребенок не может осознанно противостоять родителям, вот что плохо, - говорит Адик Левин. – Когда ребенок растет, ему нужен полноценный белок, а это именно животная пища – рыба, птица, мясо. Нельзя заставлять своих детей быть вегетарианцами и веганами. Это может привести к возникновению проблем с физическим развитием, а когда нарушена физика, тогда нарушается и физиология. Как педиатр взываю: дети обязательно должны получать животный белок».
«Должен пройти пубертатный период, где-то до 16-18 лет надо питаться полноценно, потому что организм развивается. Молодежь активно занимается спортом и, чтобы выдерживать большую нагрузку, важно полноценно питаться. А когда человек становится взрослым, он сам выбирает, что есть», - заключает врач.
Председатель Эстонского союза детских врачей, педиатр-эндокринолог Таллиннской детской больницы Юлле Эйнберг видит причину популярности вегетарианства во всем мире в следующем: «Люди веками были всеядными. Проблема этого столетия заключается в том, что многие стали употреблять слишком много пищи животного происхождения, и в противовес им стало распространяться веганство. Веганами дети становятся тогда, когда родители едят исключительно растительную пищу».
По словам Юлле Эйнберг, растительная пища полезна для всех - как для взрослых, так и для детей, но в рационе последних обязательно должна быть животная пища, чтобы они без проблем получали все необходимые питательные вещества, минералы и витамины. «В любом случае нужно учитывать, что, если ребенок стал вегетарианцем по воле родителей, они должны заботиться о том, чтобы в организме их чада не возникало дефицита питательных веществ и витаминов. Необходимо давать пищевые добавки, обязательно витамин B12. Никто точно не знает, какими в будущем будут здоровье, жизнь и фертильность таких детей, так как исторически у человечества нет такого опыта», - предупреждает Юлле Эйнберг.
Риск навредить ребенку
Департамент здоровья и Институт развития здоровья также единодушны во мнении, что понятия «веганство» и «детский организм» абсолютно несовместимы. «Безусловно, в Индии следовать принципам веганства значительно проще, прежде всего, благодаря жаркому климату и более широкому выбору растительной пищи. В Эстонии это сложно, но возможно при хорошо продуманной диете. Соблюдение принципов веганства требует от людей глубоких знаний в этой области и критического мышления», - говорит главный специалист отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Ольга Гурьянова.
По ее словам, в случае с детьми веганство может привести к нарушениям роста и серьезной нехватке в организме питательных веществ, витаминов и минералов. «Прежде всего, осложняется получение пищевой энергии, белков, жирных кислот, витаминов B12 и D, железа и кальция. Кроме того, это несет в себе риск задержки полового созревания и нарушениям функционирования щитовидной железы», - перечисляет представитель Департамента здоровья.
«Если взрослые свободны в своих убеждениях, то большую опасность представляет собой бесконтрольное веганское питание для детей, особенно для маленьких детей и молодежи, - подчеркивает руководитель отдела питания и движения Института развития здоровья Хайди Канамяэ. – Если родители решили исключить всю животную пищу из рациона своего ребенка, то его за его ростом, развитием и наличием в организме необходимых питательных веществ должен следить врач».
Ольга Гурьянова также считает, что поскольку веганская модель питания всегда индивидуальна и нет четко разработанных и распространяющихся на всех людей правил, питание ребенка-вегана в соответствии с состоянием его здоровья надо контролировать вместе со специалистами.
Баланс в питании
Институт развития здоровья придерживается позиции, что для достижения и поддержания как физического, так и психического здоровья необходимо питаться разнообразно и сбалансировано. «Здесь следует обратить внимание на то, чтобы преобладающую часть продуктов питания составляли зерновые, картофель, овощи и фрукты, а также ягоды. Помимо них, но в меньшем количестве, нужно есть молочные продукты, рыбу, яйца, мясо (птицы), орехи, семечки и маслянистые плоды, - пояснила Хайди Канамяэ. – На основании исследований питания можем заявить, что значительно следует увеличить потребление продуктов растительного происхождения – в первую очередь, цельнозерновых, овощей, орехов и семечек и значительно уменьшить потребление сладких и соленых снэков и мяса, особенно мясных продуктов».
«Скорее всего, среди веганов много тех, кто не следит со всей тщательностью за своим питанием и поэтому не получает все необходимое из пищи. Поэтому в настоящий момент Институт развития здоровья занимается исследованием вегетарианства, на основании которого мы хотим дать характеристику питанию и состоянию здоровья веганов и вегетарианцев Эстонии и сравнить полученные данные с данными мясоедов, опираясь на государственные рекомендации по питанию», - добавила Хайди Канамяэ.
По словам Адика Левина, при грамотно выстроенной системе питания можно существенно поправить здоровье. «Почти сорок лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ознакомила с концепцией, которая актуальна и в наше время: здоровье человека на 10-15 процентов зависит от медицины, на 20 процентов – от экологии, на 20 процентов – от генетики, и почти на 50 процентов – от того, что мы едим и как двигаемся. Поэтому питание – один из важнейших компонентов здоровья человека. Человек помогает себе тогда, когда начинает заранее продумывать, каким будет его завтрак, обед и ужин».
Современный человек употребляет слишком много соли и сахара. «Посмотрите в супермаркетах, как молодежь бросает в корзину сладости или кока-кола, это же страшно! Обратите внимание, сколько соли мы едим. В Эстонии соли едят значительно больше, чем того требует организм. Потребность организма в соли – максимум шесть грамм в сутки, а наши люди едят по 12-14 граммов, то есть в два раза больше. Есть люди, которые жалуются на отеки, давление, но стоит им только убрать солонку со стола, как спадут отеки и нормализуется давление».
Осознанное вегетарианство
О том, какого быть вегетарианцем в Эстонии, мы поинтересовались у самих вегетарианцев. Тренер по йоге Андрей Парфенюк стал вегетарианцем более 20 лет назад. Его история отказа от мяса началась со знакомства с индусом, директором индийской аюрведической клиники, приехавшим в Эстонию с лекциями о вегетарианстве. «Мне тогда было 30 лет, я работал на стройке, впрочем, как и сейчас, и ел мясо. Я возразил индусу, что нереально заниматься физическим трудом целый день и не есть мясо. Тогда он посоветовал мне сходить в ресторан, который держали кришнаиты, чтобы узнать, насколько насыщает вегетарианская пища. Я так и сделал: пришел в ресторан, набрал одного, второго, третьего, но съел только половину. Было вкусно, но столько в меня просто не лезло. До конца дня я улыбался, был полон сил и энергии, есть больше не хотел. На следующий день опять пришел в ресторан, думаю: надо проверить, вдруг мне все показалось. Взял половину от того, что ел в прошлый раз, и опять наелся по самое не хочу. Было вкусно, и чувствовал себя при этом я легко и хорошо».
Поскольку каждый день по ресторанам не находишься, Андрей Парфенюк окончил курсы, на которых учили готовить вегетарианские блюда – от самых простых до самых сложных: «С тех пор я понял, что можно питаться по этой системе, и эффект будет такой, что ты сыт и энергичен. Я вегетарианец, но ем молочку, каши, сливочное масло».
Рекомендовать кому-либо свой рацион он не спешит, поскольку, по его мнению, это сугубо индивидуальный вопрос, и то, что подходит ему, может не подойти другим. «Когда я только соскочил с мяса, рыбы и яиц, то ел много сои, организму хотелось заменителей мяса. По прошествии времени я понял, что соя для меня – очень тяжелый продукт, после нее накрывает усталость и хочется спать. Тогда я еще ел хлебобулочные изделия, но после 50 лет пришел к выводу, что толстею из-за глютена, муки и сахара, и теперь мой рацион – это гречка, пшенка, бурый рис, творог, салаты с зернистым творогом и сметаной. От картошки я тоже отказался», - перечисляет он.
Каждый год Андрей Парфенюк проходит полное медицинское обследование, и его результаты радуют. «Единственное, чего за эти годы не хватало организму, - это витамин D, но в наших широтах у всех такая проблема, поэтому надо либо ехать зимой куда-нибудь на солнце, либо пить пищевые добавки. Холестерин, В12, и все остальные показатели в норме или выше нормы, - делится он результатами анализов крови. – Когда, например, сезон слив или яблок, то ем их побольше. Когда зима, то налегаю на каши, в которые добавляю масло».
Сыну Андрея Парфенюка сейчас 23 года, восемь из них он придерживается вегетарианства. «Периодически сын проходит проверку здоровья от предприятия и результаты такие же – все идеально, - рассказывает отец. - Я его не заставлял, он просто смотрел на меня и, когда мы ехали куда-нибудь отдыхать в санаторий, он говорил: „Пап, вегетарианцев лучше кормят, можно я с тобой буду питаться?“ Да не вопрос. Нам всегда готовят отдельно и очень вкусно. И так потихоньку он сам перешел на вегетарианство и чувствует себя прекрасно. Сейчас сыну вообще не хочется ни рыбы, ни мяса».
Родителям-вегетарианцам он советует следить за самочувствием и потребностями ребенка, регулярно водить его к врачу для сдачи всех необходимых анализов. «Если ребенок начинает сохнуть, постоянно чувствует голод, бегает с голодными глазами, то, конечно, это вред, не надо заставлять его быть вегетарианцем, - говорит Андрей Пафенюк. – С другой стороны, у меня есть знакомые-кришнаиты, которые сами не едят мяса с рождения, и их дети тоже не едят мяса с рождения, но при этом они питаются нормально – речь идет о сбалансированном питании и использовании качественных продуктов. То же самое в Индии, там вообще все вегетарианцы. Они поколениями так растут и чувствуют себя шикарно. У них солнца много».
Красное мясо, ВОЗ и рак
Максим Галанин является вегетарианцем уже семь лет. По его словам, это не дань моде, не следование тренду, не желание выделиться из толпы. Это стремление жить дольше и сохранить свое тело по возможности в наилучшей форме. «Тот факт, что даже ВОЗ объявила о вреде для здоровья красного мяса, для проницательного человека должен стать не колокольчиком, а громким набатом. Я уверен, что это решение далось ВОЗ нелегко. Объявить такое – означает подвергнуть риску огромные сферы бизнеса», - рассуждает Максим Галанин о заявлении пятилетней давности Международного агентства по изучению рака, являющегося подразделением ВОЗ. Тогда было объявлено, что сосиски, ветчина и другие продукты мясопереработки являются потенциальными канцерогенами. Также ученые отнесли к потенциальным канцерогенам все виды красного мяса, чрезмерное употребление которых, по их словам, грозит раком.
«Если уже ВОЗ позволила себе ряд осторожных заявлений на тему того, что красное мясо может стать причиной возникновения рака, то нужно умножать все это на пять», - уверен вегетарианец. Максим Галанин не разделяет убеждения, что в нашем климате невозможно быть вегетарианцем: «Прошло уже семь лет, и я все еще жив и здоров, поэтому могу позволить себе заявлять подобное. Быть веганом, может быть, сложнее, потому что веганство – это отказ не только от мяса, и он предполагает чуть ли не научный подход к рациону, иначе можно легко подкосить здоровье. Об этом я говорю, исходя из отрицательного опыта знакомых, которые решили не только отказаться от мяса, но и питаться чуть ли не одними салатными листьями. Такая практика вскоре закончилась, и им пришлось основательнее подходить к рациону».
«Вследствие недостатка одних видов пищи организм может начать буквально мерзнуть, вследствие избытка других повышается кислотность в желудке. Но, как мы можем узнать из рекомендаций ВОЗ, из-за регулярного присутствия мяса в рационе можно заработать рак. Исходя из своего опыта, могу сказать, что холодный климат никак не мешал мне быть вегетарианцем», - добавляет он.
Максим Галанин признает, что вопрос, как кормить детей, стоит очень остро: «Врачи ругаются на веганов и вегетарианцев. Я мыслю в этом отношении, возможно, слишком примитивно, но если ребенку в первые несколько лет жизни достаточно молока матери, то почему потом мясо должно стать ему крайне необходимо? Своего ребенка я предпочел бы кормить растительной пищей и для разнообразия предложил бы ему рыбу, но лишь выловленную в море или океане. Ни в коем случае не лосося с рыбных ферм».
«У моих друзей дети вообще говорят, что им противно есть мясо. Они не едят мясо и бегают здоровые и счастливые. Насильно кормить детей хоть мясом, хоть помидорами, хоть кашей, я не собираюсь. Дети вольны есть то, что им хочется, с небольшой поправкой на конфеты и мучное», - заключил он.