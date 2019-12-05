Тысячи человек обратились к врачам: в Эстонии активно распространяются гриппоподобные заболевания

За период с 25 ноября по 1 декабря к врачам из-за заболеваний вирусными инфекциями верхних дыхательных путей обратились 3272 человека, 53,3 процента обратившихся – дети до 15 лет, пишет Postimees.

Лабораторно два раза подтвержден вирус гриппа A и шесть раз вирус гриппа В. Из всех отправленных в лабораторию из-за заболеваний вирусными инфекциями верхних дыхательных путей проб положительные составляют только семь процентов.

По данным Департамента здоровья, выше среднего доля заболевших гриппом в Вырумаа, в связи со вспышкой вируса гриппа В в Выруской школе. В других регионах Эстонии регистрируются отдельные случаи заболевания гриппом.