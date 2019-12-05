В Эстонии активно распространяются гриппоподобные заболевания

По данным Департамента здоровья, каждую неделю регистрируются новые случаи лабораторно подтвержденных заболеваний гриппом, но в основном в Эстонии распространяются парагрипп и вызывающие насморк риновирусы.
За период с 25 ноября по 1 декабря к врачам из-за заболеваний вирусными инфекциями верхних дыхательных путей обратились 3272 человека, 53,3 процента обратившихся – дети до 15 лет, пишет Postimees.
Лабораторно два раза подтвержден вирус гриппа A и шесть раз вирус гриппа В. Из всех отправленных в лабораторию из-за заболеваний вирусными инфекциями верхних дыхательных путей проб положительные составляют только семь процентов.
По данным Департамента здоровья, выше среднего доля заболевших гриппом в Вырумаа, в связи со вспышкой вируса гриппа В в Выруской школе. В других регионах Эстонии регистрируются отдельные случаи заболевания гриппом.
Заболеваемость гриппоподобными заболеваниями по-прежнему вызывают риновирусы (38 процентов) и вирусы парагриппа (20,9 процента). По-прежнему больше всего заболевают дети до пяти лет.