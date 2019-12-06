Пациент с ВЗК: я был вынужден отказаться от многого

Болезнь Крона и язвенный колит являются аутоиммунными заболеваниями, вызывающими воспаление кишечника. Типичными симптомами являются хроническое расстройство желудка и боль в животе, а также кровянистые и слизистые выделения из прямой кишки в случае колита и потеря веса при болезни Крона. Обоим заболеваниям свойственны частые обострения, которые могут длиться неделями, месяцами или даже годами. Причины возникновения этих заболеваний неясны – считается, что к ним ведут наследственность и факторы окружающей среды, а также особенности микрофлоры кишечника. Предотвратить ВЗК невозможно. Болезнь протекает с обострениями, но ремиссия может наступить сама по себе или вследствие лечения.

64-летний Маргус Кокк живет с воспалительным заболеванием кишечника уже 43 года. Когда Маргусу был 21 год, он перенес первую операцию – на тот момент ему еще не поставили диагноз болезни Крона. В ходе первой операции Маргусу удалили 30 см толстой кишки, поскольку врачи считали, что речь идет о непроходимости кишечника. Болезнь Крона у Маргуса диагностировали в 1995-м году. После серии операций в 2014-м году ему установили стому. В общей сложности у Маргуса удалено 1,3 метра кишечника.

Вспоминая о самых сложных моментах, Маргус говорит, что в больнице его дважды возвращали с того света. «Восстановление после комы было трудным. В повседневной жизни я должен постоянно считаться с состоянием своего здоровья, я вынужден был отказаться от некоторой еды, занятий спортом, физической работы, нагрузок и т.д. Я могу находиться только в тех местах, где поблизости есть туалет. Ночные походы в туалет мешают сну. Из-за укороченного кишечника обычная еда не переваривается в моем организме в достаточной степени, поэтому у меня дефицит веса. Я делаю в мышцы уколы с минералами и витаминами. В периоды обострений или даже просто при смене погоды я чувствую себя нервным и уставшим».

«Тяжело было пережить все, что связано с операциями: сильные боли и долгий период восстановления, - добавил Маргус. - Кроме того, я был вынужден менять места работы, поскольку не мог выполнять все поставленные задачи. Я понял, что больше не стою наравне с другими работниками. Меня очень беспокоят постоянные боли в животе, расстройство желудка и проблемы с поиском туалета».

«Если говорить о лечении, то в период 1976-1995 годы у меня не было никакого постоянного лечения до тех пор, пока не поставили диагноз, - сказал мужчина. - После этого мне назначили таблетки, а затем – биологическое лечение, которое мне помогло и вывело в ремиссию».