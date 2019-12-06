Подросток умер из-за слишком резкого движения головой

В Англии здоровый подросток скончался из-за слишком резкого движения головой, сообщает Korrespondent со ссылкой на издание The Telegraph.

Житель английского города Дакинфилд 17-летний кадет Бен Литтлвуд имел отличное здоровье и ни на что не жаловался. Накануне парень остался со своей двухлетней сестрой, а мать ушла на работу.

Мать заметила пропущенный звонок от сына и позвонила ему, но он не ответил. Англичанка заподозрила неладное и отпросилась с работы. Она обнаружила сына без сознания на полу кухни. Подросток делал чай своей сестре, которая была на кухне.

Мать вызвала скорую помощь, но на протяжении четырех дней врачи не могли поставить диагноз. Оказалось, что у подростка случился инсульт. Он скончался спустя несколько дней.