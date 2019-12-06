В Эстонии здоровье сотни новорожденных детей оказалось в опасности

«В этом году в Эстонии была ситуация, что здоровье минимум ста новорожденных было подвергнуто опасности, поскольку в паре эстонских больниц закончились все запасы витамина К, который вводят всем новорожденным и его было невозможно выписать из аптеки для тех родителей, которые предпочитают вводить препарат не с помощью укола, а через рот, - сообщила Министерству социальных дел президент Союза детских врачей Эстонии Юлле Эйнберг. – Это лекарство также используется для лечение опасных для жизни кровотечений у более старших детей и взрослых. Поэтому оно всегда должно быть доступным».