В Эстонии здоровье сотни новорожденных детей оказалось в опасности

Союз детских врачей Эстонии беспокоится из-за недостаточной доступности предназначенных для детей лекарств, поскольку трудности с поставками стали чрезвычайно большими и напрямую касаются детей, пишет Postimees со ссылкой на Med24.
«В этом году в Эстонии была ситуация, что здоровье минимум ста новорожденных было подвергнуто опасности, поскольку в паре эстонских больниц закончились все запасы витамина К, который вводят всем новорожденным и его было невозможно выписать из аптеки для тех родителей, которые предпочитают вводить препарат не с помощью укола, а через рот, - сообщила Министерству социальных дел президент Союза детских врачей Эстонии Юлле Эйнберг. – Это лекарство также используется для лечение опасных для жизни кровотечений у более старших детей и взрослых. Поэтому оно всегда должно быть доступным».
Эйнберг отмечает, что долгое время на рынке не было жизненно важного ежедневного лекарства для детей с кистозным фиброзом, также отсутствовало в продаже необходимое во время цветения лекартсво от аллергии – опатанол.
«Список можно продолжать. Сейчас, например, в Таллиннской детской больнице из-за проблем с поставками нет инъекционного пенициллина, - сообщает Эйнберг. – Из-за маленького эстонского рынка лекарств для детей отсутствуют имующиеся в других странах Европы подходящие для детей лекарственные формы (сиропы, суспензии, капли, свечи и т.д.), поэтому им надо выписывать порошки, сделанные из таблеток для взрослых».
Эйнберг также обращает внимание на длительный период ожидания лекарства в случае редкого заболевания и предлагает начать в Эстонии официальную дискуссию и созвать комиссию для решения ситуации, чтобы пациенты быстрее получали необходимые лекарства.