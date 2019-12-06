«Скорая помощь примчалась за три минуты»: новоиспеченный отец поблагодарил эстонских медиков

События ночью 24 ноября развивались стремительно. Латыши Андрис Апсалонс и Лиене Бетте в основном живут в 15 километрах от Валга, в латвийском населенном пункте Эргеме. Но несколько дней в неделю они ночуют в квартире друзей в Валга на бульваре Пярна. Там они были и в ту ночь, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

В субботу в 20 часов живот Лиене немного болел, но не так сильно, чтобы это мешало пойти спать. Боль усилилась в полночь и Лиене проснулась. На курсах молодых родителей, по словам Андриса, им говорили, что у них будет 12 часов после того, как отойдут воды, чтобы добраться до больницы. Но ребенок появился на свет дома уже в 1.25. Стоит отметить, что это их первый ребенок, который, как правило, так быстро на свет не появляется.

Приехали через три минуты

Андрис сразу после рождения ребенка позвонил в Центр тревоги Латвии. «Там сказали, что соединят меня с врачом, врач сказал, что делать, и направил ехать в Валмиера. Я сказал, что я все-таки не медик и попросил соединить меня с эстонской больницей, поскольку мы находились в Валга».

По его словам, оператор Центра тревоги Эстонии задал ему только три вопроса: жив ли ребенок, большое ли кровотечение и где они находятся. «Скорая помощь была у нас через три минуты», - говорит Андрис.

К ним приехали руководитель бригады медиков Марья Пихлак, акушерка Даина Каска и водитель Юри Росс. «Нам передали вызов дельта (вызов для случаев, когда состояние нуждающегося в помощи опасно для жизни – прим.ред.). Сели в машину, вновь позвонили и сказали, что ребенок родился. Когда мы приехали, новорожденный был на животе, но плацента и пуповина были в сохранности», - рассказывает Каска.

Медики осуществили необходимые процедуры и позвонили в Центр тревоги. «Спросили, можем ли их сопроводить в Валмиера. Центр тревоги ответил, что можем. Довезли их прямо в родильное отделение Валмиера», - сказала Каска.

По словам акушерки, молодые родители, конечно, никуда не должны были ехать сами. «Для жизни ребенка это слишком опасно. К счастью, с ребенком все хорошо: воды были чистые, он не был и недоношенным».

В Валгаскую больницу их не повезли, поскольку рождение можно зарегистрировать и выдать личный код только в работающем родильном отделении, а в Валга его закрыли в прошлом году. «Даже если женщина не успевает никуда дальше, чем в Валгаскую больницу и ребенок появляется на свет, мы все равно вызываем скорую помощь и она едет в родильное отделение. Неотложную помощь можем оказать в Валга», - сказала Каска.

Сына латыши назвали Артисом. Семья похвалила эстонских медиков скорой помощи. В понедельник благодарный Андрис передал бригаде подарок. Отец отметил, что у бригады была даже шапочка, которую надели на новорожденного.

«Позитивная ночь и для меня. Смогла попрактиковаться в своей старой работе», - сказала Каска.