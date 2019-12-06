Названа популярная рыба, употребление которой вредно для здоровья

Самой опасной считается пангасиус. Эта рыба поступает к нам из Вьетнама, где ее ловят в очень грязной реке Меконг. Вместе с мусором пангасиус получает внушительную порцию полифосфатов и нитрофуразона, опаснейших канцерогенов. Также рыба часто содержит кишечную палочку. Если вы фанат этой рыбы, то стоит ограничиться одним приемом в месяц и предварительно хорошо проварить.