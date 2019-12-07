Эти десять продуктов помогут нормализовать артериальное давление

Заболевания сердца и сосудистых систем часто приводит к повышенному артериальному давлению. Причиной его также может быть стресс, нездоровая пища и слишком быстрый темп современной жизни. Чтобы выяснить причину, обязательно следует обратиться к врачу. А мы предлагаем вам список из десяти продуктов, которые полезны при повышенном артериальном давлении.

Виноград

Употребление винограда способствует снижению холестерина в крови, улучшая ее состав. Виноград оказывает укрепляющее действие на всю сердечно-сосудистую систему.

Йогурт и другие кисломолочные продукты

В них содержится достаточно много кальция и других полезных веществ. Все они благотворно сказываются не только на кровяном давлении, но и на здоровье в целом. Стоит обращать внимание на состав, полезны для здоровья натуральные продукты.

Чеснок

Чеснок обязателен в рационе людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Он снижает уровень холестерина в крови и в целом улучшает кровообращение. К тому же, чеснок способствует снижению давления, действующего на сердце.

Бананы

В состав бананов входят калий и магний. Эти вещества позволяют насыщать клетки мозга кислородом и нормализуют водно-солевой баланс. Все это приводит к тому, что кровяное давление приходит в норму.

Подсолнечные семечки

Положительно на кровяное давление влияют семена подсолнуха. В них содержатся витамин E, белок, фолиевая кислота и клетчатка, которые и оказывают положительное влияние на давление. Имейте в виду, что употреблять рекомендуется только несоленые семечки и в ограниченном количестве.

Шпинат

Шпинат богат на антиоксиданты и пептиды. Эти вещества способны уменьшить уровень холестерина и привести кровяное давление в порядок. Однако шпинат очень быстро теряет все свои полезные свойства. Поэтому старайтесь не хранить его долго, употребляя его как можно более свежим.

Яблоки

Яблоки также выводят «плохой» холестерин и очищают кровь. Кроме того, в этих фруктах содержатся фитонутриенты, которые помогают укрепить сердце. В день достаточно употреблять всего 1-2 яблока, чтобы артериальное давление нормализовалось.

Горький шоколад

Шоколад, в составе которого не менее 65% какао, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Он хорош тем, что в нем содержится достаточно много минералов и витаминов, которые будут помогать снизить кровяное давление.

Семена арбуза

Неожиданно, но семена арбуза можно употреблять в пищу. Они так же благотворно влияют на кровяное давление. Можно измельчить две столовые ложки семян, добавить теплой воды и дать настояться несколько часов. Полученную настойку следует процедить и пить по несколько столовых ложек каждый день.

Миндаль

В миндале содержится много калия, который снижает кровяное давление. Есть в косточках и полезный витамин E. Только имейте в виду, что употреблять миндаль нужно в небольшом количестве. Можно так же пить миндальное молоко.