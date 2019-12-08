Четыре главных правила питания долгожителей

Правило №1 - будьте умеренны в еде

Именно умеренность является ключевым фактором, поскольку среди людей, которые перешагнули рубеж в 80 лет, практически не встречается людей с избыточным весом.

"Разумное ограничение объема и калорийности рациона сегодня считается основой долгожительства", - рассказывает врач диетолог-нутрициолог Ольга Дербенева.

Правило №2 - ешьте разнообразную пищу

Чем более разнообразным будет ваш рацион, тем больше питательных веществ вы получите. Рацион современного человека оставляет желать лучшего - 35-40 продуктов в неделю. А некоторые ограничиваются и двадцатью.

Правило №3 - употребляйте жирные кислоты омега-3

"Обилие продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами (рыба и море­продукты). Если говорить о продуктах долгожителей, то к таковым, безусловно, относится рыба. Известно, что два рыбных дня в неделю на 30% снижают риск развития сердечных заболеваний. Содержащиеся в них омега-3 жирные кислоты регулируют уровень липидов и холестерина в крови, препятствуют развитию атеросклероза и благотворно влияют на состояние головного мозга, сердца и сосудов".

Правило №4 - меньше мяса