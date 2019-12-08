Вс, 8.12.2019
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Четыре главных правила питания долгожителей

Молочные продукты.

ФОТО: Tiina Kõrtsini

Диетологи изучили рацион так называемых "оазисов долголетия", то есть мест на планете, где люди живут дольше всего. Несмотря на некоторые различия, соблюдения этих четырех правил является определяющим для сохранения здоровья, а значит и долгих лет жизни, пишет MedikForum.

Правило №1 - будьте умеренны в еде

Именно умеренность является ключевым фактором, поскольку среди людей, которые перешагнули рубеж в 80 лет, практически не встречается людей с избыточным весом.

"Разумное ограничение объема и калорийности рациона сегодня считается основой долгожительства", - рассказывает врач диетолог-нутрициолог Ольга Дербенева.

Правило №2 - ешьте разнообразную пищу

Чем более разнообразным будет ваш рацион, тем больше питательных веществ вы получите. Рацион современного человека оставляет желать лучшего - 35-40 продуктов в неделю. А некоторые ограничиваются и двадцатью.

Правило №3 - употребляйте жирные кислоты омега-3

"Обилие продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами (рыба и море­продукты). Если говорить о продуктах долгожителей, то к таковым, безусловно, относится рыба. Известно, что два рыбных дня в неделю на 30% снижают риск развития сердечных заболеваний. Содержащиеся в них омега-3 жирные кислоты регулируют уровень липидов и холестерина в крови, препятствуют развитию атеросклероза и благотворно влияют на состояние головного мозга, сердца и сосудов". 

Правило №4 - меньше мяса

Рацион долгожителей в разных уголках планеты состоит из рыбы, зерновых, кисло-молочных продуктов. Мясо употребляет редко - это жирный, трудноусвояемый продукт.

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