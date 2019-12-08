Немецкие медики рассказали, как распознать рак кожи

Эксперты отмечают, что кожа «не забывает» случаев агрессивного воздействия.

«Любой, кто часто играл под палящим солнцем в детстве, в молодости постоянно посещал солярии, может столкнуться с развитием рака кожи в пожилом возрасте», - заявили они в публикации издания.

Согласно «Отчету о раке кожи 2019» от Techniker Krankenkasse, за период с 2009 по 2015 годы случаи диагнозы агрессивного рака кожи – меланомы – возросли более чем на 30 процентов. Особенно часто данный тип рака обнаруживается в возрастной группе от 75 до 79 лет. Кроме того, от рака кожи заметно чаще мужчин страдают женщины в возрасте от 45 до 54 лет. Медики связывают это с тем, что женщины чаще посещают солярий и чаще загорают, чем мужчины.

Как распознать рак кожи? По словам специалистов, для своевременной диагностики рака важно регулярно посещать дерматолога.

Проверять себя самостоятельно можно с помощью правила ABCDE. О нем медики рассказали детально.

A – асимметрия. Родинка имеет однородную круглую форму? Это хорошо.

Родина является неровной, асимметричной? Нужно посетить дерматолога.

B – ограничение. Края родинки являются четко очерченными и гладкими? Это хорошо.

Края выглядят размытыми, потертыми, неровными или шероховатыми? Сходите к дерматологу.

C – цвет. Родинка имеет однородный цвет? Это хорошо.

Цвет родинки неоднородный, в ней есть пятна или точки? Ее обязательно должен осмотреть дерматолог.

D – диаметр. В самой широкой своей части родинка составляет менее пяти миллиметров? Это хорошо.

Диаметр родинки составляет больше пяти миллиметров или ее форма полусферическая? Необходим осмотр у дерматолога.

E – развитие. Родинка все время плоская и не меняет форму? Это хорошо.