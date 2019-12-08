Немецкие медики рассказали, как распознать рак кожи

От рака кожи страдает все больше людей, констатируют немецкие научные специалисты. Медики рассказали, по каким особенностям можно распознать рак кожи, напомнив, что эффективность его лечения в сильной степени зависит от времени обнаружения, передает MedikForum со ссылкой на журнал Focus.
Эксперты отмечают, что кожа «не забывает» случаев агрессивного воздействия.
Согласно «Отчету о раке кожи 2019» от Techniker Krankenkasse, за период с 2009 по 2015 годы случаи диагнозы агрессивного рака кожи – меланомы – возросли более чем на 30 процентов. Особенно часто данный тип рака обнаруживается в возрастной группе от 75 до 79 лет. Кроме того, от рака кожи заметно чаще мужчин страдают женщины в возрасте от 45 до 54 лет. Медики связывают это с тем, что женщины чаще посещают солярий и чаще загорают, чем мужчины.
Как распознать рак кожи? По словам специалистов, для своевременной диагностики рака важно регулярно посещать дерматолога.
Проверять себя самостоятельно можно с помощью правила ABCDE. О нем медики рассказали детально.
A – асимметрия. Родинка имеет однородную круглую форму? Это хорошо.
Родина является неровной, асимметричной? Нужно посетить дерматолога.
B – ограничение. Края родинки являются четко очерченными и гладкими? Это хорошо.
Края выглядят размытыми, потертыми, неровными или шероховатыми? Сходите к дерматологу.
C – цвет. Родинка имеет однородный цвет? Это хорошо.
Цвет родинки неоднородный, в ней есть пятна или точки? Ее обязательно должен осмотреть дерматолог.
D – диаметр. В самой широкой своей части родинка составляет менее пяти миллиметров? Это хорошо.
Диаметр родинки составляет больше пяти миллиметров или ее форма полусферическая? Необходим осмотр у дерматолога.
E – развитие. Родинка все время плоская и не меняет форму? Это хорошо.
Родинка стала выше, чем миллиметр, развивается и продолжает расти? Это серьезный повод для обследования у дерматолога.