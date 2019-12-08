Пн, 9.12.2019
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В одном из регионов Эстонии зарегистрированы случаи гепатита

Эффективное средство против гепатита А - гигиена. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aivar Aotäht

Департамент здоровья сообщил, что за одиннадцать месяцев этого года в уезде Ляэне-Вирумаа было зарегистрировано восемь случаев вирусного гепатита, передает Virumaa Teataja.

У четырех человек был диагностирован вирус гепатита А, у четырех - хронический гепатит С. Среди пациентов было пять мужчин, три женщины и двое детей.

В прошлом году вирус гепатита А не был диагностирован в округе.

Гепатит - это воспаление печени, а гепатит А может распространяться через инфицированные вирусом предметы. Заболевание имеет длительный латентный период и может протекать бессимптомно.

Сильнейшая вспышка вируса гепатита А произошла в Эстонии в 2011 году.

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