В одном из регионов Эстонии зарегистрированы случаи гепатита

Департамент здоровья сообщил, что за одиннадцать месяцев этого года в уезде Ляэне-Вирумаа было зарегистрировано восемь случаев вирусного гепатита, передает Virumaa Teataja.
У четырех человек был диагностирован вирус гепатита А, у четырех - хронический гепатит С. Среди пациентов было пять мужчин, три женщины и двое детей.
В прошлом году вирус гепатита А не был диагностирован в округе.
Гепатит - это воспаление печени, а гепатит А может распространяться через инфицированные вирусом предметы. Заболевание имеет длительный латентный период и может протекать бессимптомно.
Сильнейшая вспышка вируса гепатита А произошла в Эстонии в 2011 году.