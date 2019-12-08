В одном из регионов Эстонии зарегистрированы случаи гепатита

У четырех человек был диагностирован вирус гепатита А, у четырех - хронический гепатит С. Среди пациентов было пять мужчин, три женщины и двое детей.

В прошлом году вирус гепатита А не был диагностирован в округе.

Гепатит - это воспаление печени, а гепатит А может распространяться через инфицированные вирусом предметы. Заболевание имеет длительный латентный период и может протекать бессимптомно.