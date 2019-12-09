Зафиксирован рост рака толстой кишки среди молодых - виноват фаст-фуд?

В ряде стран колоректальный рак все чаще поражает молодых людей в возрасте до 50 лет. Это результат исследования Американского онкологического общества, которое было опубликовано в журнале Good. Исследование охватывает заболеваемость колоректальным раком людей в возрасте от 20 до 49 лет, и в возрасте 50 лет и старше во всем мире, пишет MedikForum.
Мало что известно о причинах сегодняшнего тренда. Авторы исследования обсуждают изменения в образе жизни и питании, потому что во многих странах принят так называемый западный образ жизни, а продукты с высокой степенью переработки и фаст-фуд становятся все более распространенными. Слишком частый прием антибиотиков также указывается среди возможных причин.
«Из обсуждаемых причин самым вероятным считается ожирение», - говорит эпидемиолог и диетолог Майкл Хоффмайстер из Немецкого исследовательского центра рака в Гейдельберге.
Тем не менее, это все еще спекуляция.
«В настоящее время, однако, обоснованные предположения полезны во всех направлениях, потому что они могут опираться на дальнейшие исследования для выявления основных факторов и принятия мер», - продолжает Хофман
Авторы настоящего исследования рекомендуют, чтобы врачи использовали скрининг для пациентов в возрасте до 50 лет, у которых был колоректальный рак в их семье или у которых проявляются симптомы.
Первые симптомы рака толстой кишки
Первые симптомы колоректального рака, как и в большинстве случаев рака, довольно неспецифичны. Рецидивирующая боль в животе может быть первым сигналом, а также постоянный метеоризм, диарея или запор. Кроме того, кровь в стуле или его обесцвечивание являются первыми признаками. Внешне колоректальный рак может проявляться бледностью и усталостью, а также потерей веса.