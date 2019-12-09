Зафиксирован рост рака толстой кишки среди молодых - виноват фаст-фуд?

Мало что известно о причинах сегодняшнего тренда. Авторы исследования обсуждают изменения в образе жизни и питании, потому что во многих странах принят так называемый западный образ жизни, а продукты с высокой степенью переработки и фаст-фуд становятся все более распространенными. Слишком частый прием антибиотиков также указывается среди возможных причин.

«Из обсуждаемых причин самым вероятным считается ожирение», - говорит эпидемиолог и диетолог Майкл Хоффмайстер из Немецкого исследовательского центра рака в Гейдельберге.

Тем не менее, это все еще спекуляция.

«В настоящее время, однако, обоснованные предположения полезны во всех направлениях, потому что они могут опираться на дальнейшие исследования для выявления основных факторов и принятия мер», - продолжает Хофман

Авторы настоящего исследования рекомендуют, чтобы врачи использовали скрининг для пациентов в возрасте до 50 лет, у которых был колоректальный рак в их семье или у которых проявляются симптомы.

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