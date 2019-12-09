Двухлетняя девочка съела веганский бургер и чуть не умерла

После того, как ребенку стало плохо через некоторое время после приема пищи, родители немедленно вызвали скорую помощь. По первым симптомам врачи сделали выводы, что у малышки проявилась аллергическая реакция на орехи, и предположили, что она переела арахиса. При этом родные Либби были уверены, что она съела слишком много йогурта на завтрак.

Однако, как выяснилось, причиной сильной аллергической реакции стал не арахис и не йогурт, а концентрированная смесь белков, получаемая из желтого гороха, в веганском бургере. Протеин из бобовых часто добавляют в еду для веганов, однако производители не всегда указывают наличие этой смеси в составе продуктов.