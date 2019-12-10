Малышка родилась с половинкой сердца. Она выжила благодаря врачам из Латвии и Германии

Год назад в семью жителей Латвии Дианы и Андрея Грицуков одновременно пришли самое большое счастье и самое неожиданное горе в их жизни – в декабре прошлого года на свет появилась их дочь Амелия. Девочка родилась с очень серьезной проблемой: у нее работала лишь одна половина сердца, пишет RUS.TVNET.
Журналисты Латвийского телевидения (LTV) приехали домой к Диане и Андрею в Олайне. На минувшей неделе Амелии Грицук исполнился год. Удивительно, но она не боится посторонних и готова дружить, несмотря на то, что за год жизни этот ребенок успел пережить огромное количество болезненных инъекций и медицинских процедур.
По словам мамы Амелии, Дианы, первые тревожные признаки были замечены во время первой прогулки с ребенком в коляске.
Новорожденная побледнела, пришлось вызвать скорую помощь и везти девочку в реанимацию.
Причиной такого ухудшения состояния был не вирус и не бактерия. Заключение кардиолога было шокирующим. Оказалось, что у девочки работает лищь половина сердца. В любой момент она могла перестать дышать.
«Сначала искали причину. Исключили один диагноз, второй. Кардиолога на консультацию вызвали ночью. Потом около трех-четырех утра наконец-то стало ясно.
«Нам до сих пор сложно это понять, но у Амелии работает только половина сердечка. Левая камера вообще не была развита. Пока она росла во мне, у нас было одно общее кровообращение. Но, когда она родилась, началась борьба за ее жизнь», – вспоминает Диана.
Прогнозы врачей были неутешительными – утверждали, что девочка не выживет.
Однако латвийские кардиохирурги практически сразу провели операцию.
«Ежегодно рождается 200 детей с врожденными пороками сердца, 30-40 из них сложные. У Амелии была одна из самых серьезных проблем с сердцем. Сразу после рождения девочка перенесла операцию Hybrid-Norwood в Риге. Обе легочные артерии были сужены, а стент был введен в Боталлов проток, отверстие в перегородке предсердия сердца было расширено в поперечном направлении", – рассказал Валтс Озолиньш, глава Детской клиники кардиологии и кардиохирургии Детской клинической университетской больницы.
На фотографиях первых дней своей жизни у Амелии есть и зонд в носу, и различные провода вокруг. В Риге состояние девочки удалось стабилизировать и следующую операцию она должна была пережить уже в Берлине.
"Мы летели с реаниматологом, с кислородными баллонами. Нам было так страшно лететь одним. Мы были так рады, что с нами летит специалист", – подчеркнула Грицук.
В Германии операция Амелии должна была проходить в Немецком кардиологическом центре, который является ведущим в области лечения врожденных и приобретенных болезней сердца.
Судьба Амелии была в руках профессора Станислава Оврутского. Можно сказать, что у врача есть очень крепкие и личные связи с Латвией, поскольку его жена – латышка. Профессор часто посещает Ригу и работает плечом к плечу со своими латвийскими коллегами.
Случай Амелии был настолько сложным, что ее нужно было оперировать в лучшем центре, который специализируется на лечении подобных недугов. Расходы на операцию покрыло Латвийское государство.
«В Германии Амелии провели операцию Comprehensive Norwood, а затем частичный каво-легочный анастомоз. В Берлине из аорты и легочной артерии создали единственный кровеносный сосуд, который соединял верхние вены тела с легочной артерией», – объясняет латвийский хирург Озолиньш.
Доктор Оврутский посещают Латвию почти каждый месяц.
«Важно, что у нас есть желание сотрудничать. И улучшать ситуацию и уход за пациентами. И важно то, чтобы латвийские врачи были активными. Нам нужно дискутировать, сотрудничать и обязательно делиться опытом. И стоит думать о конкретных пациентах. Это ежедневная работа», – подчеркивает немецкий доктор Оврутский.
Немецкие врачи удивили семью Грицуков высоким уровнем доверия со стороны врачей. «Они провели проверки и до операции отпустили нас домой. Ну не в Латвию, а в съемную квартиру. Дали нам с собой все лекарства и шприцы», – вспоминает Диана.
По словам мамы девочки, в дни перед операцией дочка сильно развивалась. Однако были и трудности – мужу Андрею пришлось вернуться на работу в Латвию и Диана осталась одна. Было тяжело в чужой стране и без знания языка. Однако в кардиологическом центре женщина встретила латвийского анестезиолога Кристине Питкевичу.
«Не знаю, чтобы я без нее делала! Эта поддержка от девочек, наших, латвийских девочек, была очень, очень важна. В день операции они позвали меня завтракать. Помогли хоть на миг забыться», – говорит Диана.
Маленькая Амелия после операции чувствует себя хорошо и, судя по записям ее мамы в Instagram, уже гоняет других малышей. Однако лечение еще не завершилось и через несколько лет сердце девочки снова придется прооперировать.
«Пока мы не хотим думать о том, что будет дальше. Хочется насладиться каждым моментом. И радоваться каждому новому навыку Амелии», - подчеркивает отец девочки Андрей.
Именно благодаря профессиональности и дружбе врачей Латвии и Германии, маленькая девочка, родившаяся с половиной сердца, будет жить.