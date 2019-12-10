Джастин Трюдо выливает ведро ледяной воды на своего соратника по партии. ФОТО: DAN RIEDLHUBER/REUTERS

Пит Фрейтс, который популяризовал акцию в соцсетях Ice Bucket Challenge, умер в возрасте 34 лет у себя дома в Беверли, штат Массачусетс. Он страдал от нейродегенеративного заболевания - бокового амиотрофического склероза (БАС). У него остались жена и дочь.

"Примечательно, что Пит никогда не жаловался на свою болезнь. Вместо этого он видел в ней возможность дать надежду другим пациентам и их семьям. При жизни он был полон решимости изменить течение заболевания, которое было неизлечимо", - сообщила его семья в заявлении.

Фрейтс был игроком в любительский бейсбол. В 27 лет ему диагностировали заболевание, при котором поражаются двигательные нервные клетки в коре головного мозга и спинном мозге. Спустя какое-то время он стал парализован, был вынужден пользоваться инвалидной коляской, потерял способность к речи и питался через трубку.

Считается, что именно после призыва Фрейтса и его семьи присоединиться к Ice Bucket Challenge в 2014 году в этой акции стал участвовать весь мир. Суммарно она собрала около 220 миллионов долларов по всему миру, в Facebook рассказывали, что около 2,4 миллиона видео в соцсети, опубликованных в том году, относились к этой акции.

Формально она началась с профессионального игрока в гольф Криса Кеннеди, который бросил вызов двоюродной сестре своей жены Джанет Сенеркиа, муж которой страдал БАС. Вызов принял Пэт Куинн из Нью-Йорка, а за ним и Пит Фрейтс. После него акция распространилась по всем странам.

Фрейтс привлек внимание к своему недугу благодаря поддержке знаменитостей - так, в Ice Bucket Challenge участвовали тогда еще будущий канадский премьер-министр Джастин Трюдо, бывший президент США Джордж Буш и нынешний - Дональд Трамп, Билл Гейтс, Леди Гага и другие.

Ассоциация БАС в "Твиттере" заявила, что Фрейтс "навсегда изменил путь развития БАС и показал миру, как жить со смертельным заболеванием. Его усилия, направленные на проведение Ice Bucket Challenge, оказали значительное влияние на поиск лекарств и лечение БАС".

Смысл акции заключался в том, что ее участники записывали на видео, как обливаются ледяной водой из ведра, а затем призывают других сделать так же и жертвовать деньги на исследования БАС.

На эти средства, в частности, финансировалось исследование, в результате которого был обнаружен вариант гена, связанного с высоким риском развития БАС. В 2017 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что одобрило лекарство, замедляющее развитие болезни.