Выясним: опасен ли для здоровья содержащийся в вакцинах алюминий?

Токсичность алюминия значительно зависит от способа его потребления, а также частоты и продолжительности его использования. В случае единичного укола, единственным доказанным до сих пор риском, было раздражение в месте введния иглы. Нейротоксичности от единичных эпизодов попадания алюминия, коими являются и вакцины, обнаружено не было.

При долгосрочном вкалывании алюминия в брюшную полость у животных (крыс) наблюдался токсикоз, который вызывал нейротоксикоз. Во время этого испытания алюминий вкалывали в очень больших количествах.

Безопасность алюминия и его способность задерживаться в организме ребенка изучали, учитывая функции почек, количество алюминия, получаемого от дополнительного питания, изменение веса ребенка со временем, план вакцинации, а также, принимая в учет, средний или низкий вес ребенка и многое другое. Предполагалось, что при вакцинации уровень алюминия на очень короткий срок поднимается, затем следует быстрое снижение уровня из-за быстрого его выведения через почки, оставаясь ниже рискованного уровня.

Кинетику алюминия изучали на добровольцах, вкалывая цитрат алюминия в вену. В случае вакцин, укол делают в мышцу, и в этом случае вводится алюминиевая соль в нерастворенной форме, создается так называемое алюминиевое депо, через которое в течение какого-то времени организм в малых дозах освобождается от алюминия. Таким образом, всасывание при уколе в мышцу не является немедленным, как это происходит при уколе в вену.

Всасывание вколотого через мышцу алюминия в кровь исследовали на кроликах, и эти исследования также показали, что лишь часть вколотого в мышцу алюминия всасывается в кровь в месте укола, а самое всасывание не является немедленным. Пришли к выводу, что лишь 17-51 процента вколотого алюминия в течение 28 дней всосалось в кровообращение. Учитывая такое всасывание смоделировали количество вкалываемого с вакциной алюминия и пришли к выводу, что в таком случае исключено повышение уровня алюминия выше минимального уровня риска. И речь идет обо всех вакцинах.

Такие же исследования были проведены и над другими содержащими алюминий лекарствами. Больше всего алюминия используют в иммунотерапии. При таком лечении уколы делают шесть дней в неделю под кожу, и курс может длиться до четырех лет. В таком случае общее количество попадающего в организм алюминия намного больше, но терапия также признана безопасной.