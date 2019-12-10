Пять простых советов врачей для защиты от зимних инфекций

«Применяя некоторые простые меры гигиены, чтобы прервать путь заражения микробами, вы можете повысить свои шансы избежать зимой простуды или гриппа», - заметила при этом врач-гигиенист Лайза Джейкман, передает MedikForum

Что же именно советуют врачи?

Чихать в локоть. Лайза Джейман настоятельно рекомендует чихать в локти, а не в руки: по ее словам, такая мера помогает предотвратить распространение простуды и гриппа. Чихая в ладони, люди только способствуют стремительному распространению микробов, говорит она.

Не лениться мыть руки. Регулярное и частое мытье рук - это лучший простой способ защитить себя от зимних инфекций, считает другой эксперт, доктор Сара Джарвис.

«Норовирус распространяется через фекальный оральный путь, который так же отвратителен, как и звучит. Микробы, обитающие в моче инфицированного человека, могут оказаться на чужих руках и перенесены в рот. Поэтому всегда тщательно мойте руки после посещения туалета, а также перед тем, как брать пищу и есть», - поделилась советом врач.

Закрывать лицо шарфом. Закрывая рот и нос, шарф может свести к минимуму вероятность того, что будут подхвачены носители инфекции, - например, когда человек находится в дороге на работу, дополнили специалисты. Также, по их мнению, ношение шарфа поверх рта в зимние месяцы может быть полезным для тех, кто страдает астмой.

Не класть сумки на столешницы. Грязные столы содержат в 400 раз больше микробов, чем сиденье унитаза, констатируют эксперты по вопросам гигиены. Они призывают не ставить сумки на столы или рабочие поверхности, поскольку это приводит к распространению большего количества микробов. Сумки следует класть на поверхности, к которым не прикасаются руками.