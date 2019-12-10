Пять простых советов врачей для защиты от зимних инфекций

Существует несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы защитить себя от некоторых зимних инфекций, заявили специалисты по гигиене в публикации издания The Sun.
Что же именно советуют врачи?
Чихать в локоть. Лайза Джейман настоятельно рекомендует чихать в локти, а не в руки: по ее словам, такая мера помогает предотвратить распространение простуды и гриппа. Чихая в ладони, люди только способствуют стремительному распространению микробов, говорит она.
Не лениться мыть руки. Регулярное и частое мытье рук - это лучший простой способ защитить себя от зимних инфекций, считает другой эксперт, доктор Сара Джарвис.
Закрывать лицо шарфом. Закрывая рот и нос, шарф может свести к минимуму вероятность того, что будут подхвачены носители инфекции, - например, когда человек находится в дороге на работу, дополнили специалисты. Также, по их мнению, ношение шарфа поверх рта в зимние месяцы может быть полезным для тех, кто страдает астмой.
Не класть сумки на столешницы. Грязные столы содержат в 400 раз больше микробов, чем сиденье унитаза, констатируют эксперты по вопросам гигиены. Они призывают не ставить сумки на столы или рабочие поверхности, поскольку это приводит к распространению большего количества микробов. Сумки следует класть на поверхности, к которым не прикасаются руками.
Держаться подальше от болеющих людей. Типичные зимние инфекции, норовирус и грипп, очень заразны. По словам специалистов, в это время года нужно проявлять особую бдительность и стараться всячески избегать близких контактов с больными людьми, а также с теми, кто кашляет и чихает.