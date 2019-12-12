Дважды по нулям: в Эстонии проваливаются конкурсы по поиску замены уходящим на пенсию семейным врачам

С 1 января в Вийратси прекращает работу семейный врач Айме-Реэт Юле. Два конкурса по поиску замены для нее провалились, и теперь Департамент здоровья планирует перейти к третьему кругу. Слишком большого оптимизма перед очередным конкурсом ни у кого нет.

«К сожалению, в сельские регионы все сложнее найти семейных врачей и тех, кто сможет их временно замещать», - отметила главный специалист отдела услуг здравоохранения Департамента здоровья Грете Муст.

Новый семейный врач при желании может переехать в Вильянди, но такая возможность не увеличивает интерес потенциальных кандидатов. Глава Вильяндиского центра здоровья Юлле Луми отметила, что поиск новых медиков - сверхсложное занятие: «Даже в Пярну есть такая проблема, не говоря уже о более маленьких местах».

К счастью, для Вильянди все-таки удалось найти врачей. «Они приехали из других городов», - вспоминает Юлле Луми семейных врачей, которые в последнее время приступи ли к работе в из центре здоровья.

Но если бы новый специалист захотел бы работать в Вильянди, то Юлле Луми не уверена, что в Вильяндиском центре здоровья с восьмью рабочими местами для семейных врачей ему хватило бы места. В то же время в Вийратси есть прекрасный кабинет семейного врача, расходы на содержание которого частично оплачивает волость Вильянди. «Это фактически все, что мы можем сделать для семейных врачей», - признала помощник волостного старейшины Эне Саар.

Коммунальные расходы на рабочие помещения семейных врачей в Мустла также помогает оплачивать волость. Эне Саар, которая входит в комиссию конкурса по поиску новых семейных врачей, выразила надежду, что третья попытка окажется успешной, но, безусловно, уверенности в этом нет.

С нового года всех пациентов Айме-Реэт Юле будет принимать Айре Класман. «Списки многих семейных врачей переполнены или же медики не хотят брать новых пациентов», - объяснила Луми.

Вскоре Департамент здоровья будет искать замену работающему в Пыхья-Сакала семейному врачу Майре Каскпейт. Она известила о выходе на пенсию и прекращении практики с июля будущего года.

Не исключено, что в новом году еще какой-нибудь семейный врач выйдет на пенсию. Тийу-Малль Лутсар, которая лечит пациентов в Колга-Яани и Лейе, пока не написала заявление об уходе, но считает, что это событие не за горами. «Я старше 70 лет, неизбежно мне скоро потребуется отдых. Решение об увольнении пока мной не принято», - заявила она.