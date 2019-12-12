Ученые Тартуского университета продвинулись в диагностике псориаза

Ученые Тартуского университета вместе с дерматологами Клиники ТУ исследовали новый метод при диагностировании бородавчатого псориаза. Целью научной работы было продвинуть развитие диагностики, основанной на биомаркерах, в области воспалительных заболеваний кожи.

Рабочая группа TransGeno медицинского факультета Тартуского университета в сотрудничестве с Дерматологической клиникой Клиники ТУ и Дерматологической клиникой Медицинского института Тартуского университета опубликовали в журнале Acta Dermato-Venereologica научную статью, в которой изучали экспрессию выборочных генов, или возможность применения основанного на измерении проявлений при диагностировании бородавчатого псориаза. Исследование является новым по двум причинам. С одной стороны, в контексте псориаза и других хронических воспалительных болезней кожи, насколько это известно, еще не проверяли биомаркеры в разрезе разных групп пациентов. С другой стороны, во время этого исследования ученые взяли в использование метод трансформации данных генной экспрессии, что позволило им в той или иной модели задействовать данные, полученные различными техническими методами.

Один из авторов исследования, докторант врачебного факультета и специалист центральной лаборатории клинической геномики ТУ Фредди Ляттекиви описал, что ни одного метода молекулярной диагностики для точного диагностирования бородавчатого псориаза до сих пор в использовании не принято: «Многие кандидаты на биомаркеры, конечно, были найдены, но ни один из них не был проверен на больших группах пациентов».

Так ученные исследовали, насколько точно можно отделить бородавчатый псориаз от других хронических воспалительных заболеваний кожи на основании выборочной экспрессии генов или их комбинаций: «Для этого мы использовали как ранее опубликованные данные из открытых баз данных генной экспрессии, так и данные генной экспрессии 542 пациентов Дерматологической клиники Тартуского университета, измеренных из их биоптатов кожи».

«Мы пришли к выводу, что классифицирующие модели, основанные на комбинации нескольких генов, последовательно дают более точные результаты, чем классифицирование, основанное на экспрессии отдельных генов. Но ни одна испытанная генная комбинация не была до конца точна: лучшим оказался результат на 96,4 процента. Также мы пришли к выводу, что некоторые группы пациентов характеризуют систематические особенности в результатах изменения генной экспрессии, что может в случае объединяющего эти многочисленные базы данных анализа являться ограниченными», - описал Ляттекиви результаты исследований.

По его словам, эта научная работа поможет продвижению основанной на биомаркерах диагностики в области хронических воспалительных заболеваний кожи: «Разработка диагностических биомаркеров создаст возможности для их повседневного использования, что в сложных случаях позволит точнее и быстрее диагностировать заболевания».