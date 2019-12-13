Таким видом рака чаще всего болеют в Эстонии

На этой неделе Институт развития здоровья сообщил, что, по данным Эстонского онкологического регистра, в 2017 году были диагностированы 8779 новых случаев заболевания раком, из них 4425 у мужчин и 4354 у женщин. Чаще всего были представлены немеланомный рак кожи, рак предстательной железы, рак ободочной и прямой кишок и рак легких: соответственно 1326, 1113, 1031 и 827 случаев, пишет Postimees.
У мужчин чаще всего встречаются рак предстательной железы и легких, а также немеланомный рак кожи, у женщин – немеланомный рак кожи, рак груди, а также рак ободочной и прямой кишок. В первую десятку чаще всего встречающихся заболеваний и у мужчин, и у женщин вошли рак печени и почек; у мужчин – рак ободочной и прямой кишок, рак мочевого пузыря, рак поджелудочной железы, неходжикинская лимфома и меланома кожи, а у женщин – рак тела матки, легких и шейки матки, меланома кожи и яичников.
Более 60 процентов первичных случаев диагностировали у 65-летних и старше. У детей в возрасте 0-14 лет в 2017 году было диагностировано 36 злокачественных образований.
В базу данных Статистики и исследований здоровья добавили данные, основанные на статистике выявленных в 2017 году злокачественных образование Эстонского онкологического регистра, и обновили данные за период 2000-2016 годов. Также были добавлены данные обо всей Эстонии за 1968-1999 годы. В течение почти 50 лет количество впервые выявленного рака увеличилось вдвое.