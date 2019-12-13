Таким видом рака чаще всего болеют в Эстонии

У мужчин чаще всего встречаются рак предстательной железы и легких, а также немеланомный рак кожи, у женщин – немеланомный рак кожи, рак груди, а также рак ободочной и прямой кишок. В первую десятку чаще всего встречающихся заболеваний и у мужчин, и у женщин вошли рак печени и почек; у мужчин – рак ободочной и прямой кишок, рак мочевого пузыря, рак поджелудочной железы, неходжикинская лимфома и меланома кожи, а у женщин – рак тела матки, легких и шейки матки, меланома кожи и яичников.