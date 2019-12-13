Врач назвал три неожиданных способа сохранить здоровье и прожить долго

"Ешьте меньше, больше смейтесь, справляйтесь со стрессом, серьезно относитесь ко сну", - такова догма Фрэнка Липмана.

Три совета от Фрэнка Липмана:

1. Двигаться осознанно

Речь идет не только о том, чтобы больше заниматься физическими упражнениями, как говорит Липман, но и о том, что они должны быть осознанными и разумными. Физические упражнения имеют решающее значение для укрепления нашего здоровья.

«Когда вы становитесь старше, становится труднее восстанавливаться, когда вы травмируете себя. Поэтому важно изменить способ тренировки в соответствии с вашим телом», - говорит он.

Тем не менее, тренировка может оказать противоположное влияние на здоровое старение, если мы не будем выполнять упражнения безопасно и правильно. По словам Липмана, ключ к здоровому старению заключается в осознанном движении, которое толкает ваше тело, но не настолько, чтобы вызвать травму.

2. Контролируемый стресс

«Небольшой стресс на самом деле полезен для вас», - утверждает Липман.

Эта идея «небольшого стресса» охватывает широкий спектр - всплески высокоинтенсивных упражнений, жаркие и холодные температуры и голодание. Все это способы, с помощью которых мы можем подвергать наши тела небольшому стрессу и стимулировать долголетие.

«Они немного напрягают ваше тело, этого достаточно, чтобы стимулировать то, что некоторые люди сейчас называют генами долголетия».

Как будто физические трудности учат ваше тело лучше справляться с любыми серьезными стрессорами (то есть болезнями и стрессами окружающей среды), которые могут возникнуть на вашем пути.

3. Не относитесь к жизни слишком серьезно.