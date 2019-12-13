Онкологи установили, какая пища ведет к быстрому росту раковых клеток

Раковые клетки могут разными способами использовать жиры, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность и активно развиваться в организме, констатируют научные специалисты. В частности, свойство задействовать жиры для своего роста присуще клеткам опухолей молочной железы.

Ученые отмечают, что ради получения жира в качестве своего питания раковые клетки могут использовать самые изощренные механизмы.

«Ранее мы уже убеждались в том, что жировые частицы в кровотоке могут увеличивать рост клеток рака молочной железы. Новая работа демонстрирует, что клетки рака молочной железы могут поглощать большие количества предварительно образованного жира из крови, используя неожиданный механизм поглощения жировых частиц, связанный с метаболическим перепрограммированием клеток», - рассказали авторы проекта.