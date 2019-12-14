Ученые перечислили продукты, которые приводят к бессоннице

По словам ученых, данные продукты способствуют увеличению уровня сахара в крови, что и приводит к бессоннице. «Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких, как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон», — поделились авторы исследования.