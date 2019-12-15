Три неожиданных продукта, которые стоит есть для профилактики рака

Какао

Какао является высушенным и ферментированным семенем дерева какао. Оно популярно как основной ингредиент шоколада - он является самым распространенным продуктом из какао. Однако из-за обработки, которую проходят шоколадные продукты, они теряют многие питательные вещества, которые делают и какао суперфудом. Сырое какао, с другой стороны, обладает отличным питательным профилем и содержит антиоксиданты - в нем содержится в 40 раз больше антиоксидантов, чем в чернике.

Капуста брокколи (особенно ростки)

Капуста брокколи и ростки брокколи являются мощными убийцами раковых клеток благодаря необычно высокому содержанию сульфорафана.

"Сульфорафан - это богатое серой соединение, которое можно найти в других овощах крестоцветных, таких как брюссельская капуста, шпинат и цветная капуста. К сильным противораковым свойствам сульфорафана относится его способность ингибировать рост раковых клеток путем высвобождения антиоксидантных и детоксикационных ферментов, которые защищают организм от канцерогенов. Различные исследования в пробирке и на животных также показали, что сульфорафан уменьшает размер и количество различных типов раковых клеток", - пишет издание Health.News.

Чуфа (тигровые орехи или земляной миндаль)