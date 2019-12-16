Врачи рассказали, почему опасно набирать вес в среднем возрасте

В группе людей 40-59 лет основным фактором возникновения инсульта и рака является набор веса. Даже набор пяти килограммов в среднем возрасте повышает риск смертельного сердечного приступа или инсульта на 26%. Этот вывод китайские ученые сделали по итогам 20-летнего исследования примерно 84000 человек, пишет Meddaily.