Школьная медсестра предупреждает: количество детей с лишним весом почти утроилось

Роль питания в качестве жизни невозможно переоценить, поскольку оно влияет как на нашу продолжительность жизни, душевное здоровье, физические возможности, способность концентрации, продуктивность, так и на нашу внешность. В то же время для здорового питания нужно не заказывать для себя дорогие программы питания, а просто следить за основными правилами.

«Здоровое питание означает, что вы едите ровно столько, сколько тратите энергии и при этом питание должно быть разнообразным и полноценным. Однообразное питание может оставить без необходимых питательных веществ, а постоянное потребление одной и то же еды создает перебор какого-то питательного или вспомогательного вещества. Это влияет также на иммунную систему, что ослабляет организм, и он более подвержен заболеваемости», - пояснила Тамм.

Если полученная энергия превышает затраченную, то образуется лишняя жировая масса, в результате чего возникает излишний вес и ожирение, что может провоцировать многие серьезные заболевания. Опираясь на данные разных исследований, можно сказать, что примерно треть детей Эстонии имеют лишний вес или страдают ожирением, и число детей с лишним весом с начала столетия почти утроилось. Керсти Тамм, являясь одной из 80 школьных медсестер, которые работают в фонде Tallinna Koolitervishoid, в своей ежедневной работе соприкасается с детьми с лишним весом и признает, что домашняя поддержка является одним из главных факторов для достижения успеха. «В моей работе были случаи, когда ребенок с лишним весом сбрасывал 16 кг, но бывало и так, что проблему не осознавали и результата не было, потому что не было должной поддержки дома и желания менять питание в семье», - говорит Тамм. «Именно поэтому крайне важно, чтобы родители дома сами следовали правилам здорового питания».

О каких правилах питания стоит помнить родителям?

«В дне школьника должны быть три основных приема пищи и два перекуса, при этом завтрак — один из важнейших приемов пищи. Завтрак дает энергию на день и обеспечивает более лучшую мыслительную способность. Если вы хотите, чтобы мозг ребенка работал в школе хорошо, не отправляйте его в школу не поевшим», - подчеркивает школьная медсестра, которая советует давать детям с собой в школу и что-то для перекусов, для чего хорошо подходят фрукты и овощи, молочные несладкие молочные продукты, орехи и хлебные изделия из муки грубого помола.

«Для того, чтобы продержаться весь день, ребенок обязательно должен есть горячий обед. Съедаемый в кругу семьи ужин может быть скорее легким, поскольку человеческий организм не перерабатывает пищу вечером так же хорошо, как днем», - отметила Тамм.