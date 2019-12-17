Школьная медсестра предупреждает: количество детей с лишним весом почти утроилось

Время праздников приносит детям множество сладких подарков, а на праздничном столе можно найти много чего хорошего, но и в этот период не стоит забывать об основах здорового питания. Школьная медсестра Кадриоргской Немецкой гимназии Керсти Тамм дает советы родителям об организации здорового питания детей.
Роль питания в качестве жизни невозможно переоценить, поскольку оно влияет как на нашу продолжительность жизни, душевное здоровье, физические возможности, способность концентрации, продуктивность, так и на нашу внешность. В то же время для здорового питания нужно не заказывать для себя дорогие программы питания, а просто следить за основными правилами.
«Здоровое питание означает, что вы едите ровно столько, сколько тратите энергии и при этом питание должно быть разнообразным и полноценным. Однообразное питание может оставить без необходимых питательных веществ, а постоянное потребление одной и то же еды создает перебор какого-то питательного или вспомогательного вещества. Это влияет также на иммунную систему, что ослабляет организм, и он более подвержен заболеваемости», - пояснила Тамм.
Если полученная энергия превышает затраченную, то образуется лишняя жировая масса, в результате чего возникает излишний вес и ожирение, что может провоцировать многие серьезные заболевания. Опираясь на данные разных исследований, можно сказать, что примерно треть детей Эстонии имеют лишний вес или страдают ожирением, и число детей с лишним весом с начала столетия почти утроилось. Керсти Тамм, являясь одной из 80 школьных медсестер, которые работают в фонде Tallinna Koolitervishoid, в своей ежедневной работе соприкасается с детьми с лишним весом и признает, что домашняя поддержка является одним из главных факторов для достижения успеха. «В моей работе были случаи, когда ребенок с лишним весом сбрасывал 16 кг, но бывало и так, что проблему не осознавали и результата не было, потому что не было должной поддержки дома и желания менять питание в семье», - говорит Тамм. «Именно поэтому крайне важно, чтобы родители дома сами следовали правилам здорового питания».
О каких правилах питания стоит помнить родителям?
«В дне школьника должны быть три основных приема пищи и два перекуса, при этом завтрак — один из важнейших приемов пищи. Завтрак дает энергию на день и обеспечивает более лучшую мыслительную способность. Если вы хотите, чтобы мозг ребенка работал в школе хорошо, не отправляйте его в школу не поевшим», - подчеркивает школьная медсестра, которая советует давать детям с собой в школу и что-то для перекусов, для чего хорошо подходят фрукты и овощи, молочные несладкие молочные продукты, орехи и хлебные изделия из муки грубого помола.
«Для того, чтобы продержаться весь день, ребенок обязательно должен есть горячий обед. Съедаемый в кругу семьи ужин может быть скорее легким, поскольку человеческий организм не перерабатывает пищу вечером так же хорошо, как днем», - отметила Тамм.
Школьная медсестра приводит простые хитрости, которые позволяют правильно распределять порции еды — например, т.н. правило тарелки: половина содержимого тарелки состоит из салатов и овощей, четверть — из богатой белками пищи, такой как мясо и рыба, и еще четверть — из содержащих крахмал продуктов — таких как картофель и рис. «При выборе еды необходимо избегать обработанной готовой еды и слишком сладкой пищи — необходимые для энергии углеводы можно получать и из фруктов. Если не удается сдержаться в отношении еды, то после нужно сделать небольшую тренировку, что поможет использовать лишнюю глюкозу — даже прогулка поможет в таком случае», - рекомендует Тамм.
Стоит держаться подальше от рафинированных углеводов — прежде всего от излишнего потребления сахара. «Во многих видах пищи и газированных напитках очень много сахара, количество которого станет для многих сюрпризом», - предупреждает Тамм и приводит в качестве примера прохладительные напитки, в половине литра которых может быть 9-12 чайных ложек сахара.
Это, разумеется, не означает полное отсутствие сладостей на праздничном столе. «Без углеводов нельзя, но нужно делать верный выбор. Сладкое можно также приготовить как здоровое питание и есть это во время перекусов, а не добавлять к основному блюду», - говорит Тамм. Например, для выпечки можно брать муку грубого помола и, уменьшая количество сахара, использовать в рецепте фрукты, ягоды и орехи.
Школьная медсестра советует есть медленно, сосредоточившись на еде и наслаждаться в праздники обществом семьи. «Важно учиться замечать признаки физического голода и есть только до сытости. Если нет различия между физическим и эмоциональным голодом, то можно задать себе простой вопрос — хочу ли я съесть сырую брокколи? Если ответ «да», то речь идет о настоящем голоде», - советует Тамм.
5 хитростей медсестры, чтобы сделать здоровое питание привлекательным для детей:
1. Уберите соблазняющую, но нездоровую еду с глаз долой.
2. Скройте менее любимую еду среди другой небольшими частями.
3. Поставьте на расстояние вытянутой руки разрезанные фрукты и овощи, которые удобно положить в рот.
4. Привлеките ребенка к процессу приготовления пищи и сделайте его увлекательным испытанием — сделанная своими руками еда более вкусная!
5. Замените напитки с сахаром водой, в которую добавьте ягод, кусочки апельсина, нарезку из огурца или лимона, чтобы сделать простую воду более интересной.