Колоректальный рак: восемь фактов о недуге, который называют тихим убийцей

Факт: колоректальный рак в основном поражает толстую кишку. Понятие «колоректальный рак» включает различные злокачественные опухоли кишечника, но примерно в двух третях случаев их обнаруживают в толстой кишке. В более 30% случаев раком поражается прямая кишка или переход из толстой кишки в прямую. Опухоли в тонком кишечнике считаются очень редкими.

Факт: колоректальный рак – один из самых распространенных. Рак толстой кишки является вторым наиболее распространенным раком у женщин (после рака молочной железы) и третьим наиболее распространенным у мужчин (после рака простаты и рака легких).

Факт: риск колоректального рака резко возрастает после 55 лет. Только порядка 10% пациентов с этим диагнозом получают его в возрасте до 55 лет. Около 90% случаев колорекательного рака – это истории, когда недуг был диагностирован после 55 лет. В половине случаев он обнаруживается у пациентов 70 лет и старше.

Факт: колоректальный рак является наследственным. Почти треть всех случаев колоректального рака связана с наследственной предрасположенностью или генетическими причинами. Близкие родственники людей, больных раком толстой кишки, имеют на 50% более высокий риск пострадать от этой болезни, чем те, у кого нет родных с таким диагнозом. Если в семье известны истории заболевания колоректальным раком, ее членам следует проходить медицинское обследование уже в молодом возрасте.

Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей. Он медленно растет и долго не вызывает никаких нареканий. Неспецифические симптомы болезни, такие как кровь в стуле, диарея или проблемы с пищеварением, проявляются лишь на поздней стадии.

Факт: колоректальный рак излечим. Рак ободочной и прямой кишки - единственный рак, который излечим почти на 100% при условии, что он обнаруживается достаточно рано. Колоректальный рак формируется из предшественников - полипов, которые могут развиваться в течение 10 лет, прежде чем превратятся в злокачественную опухоль. Такие полипы могут быть удалены без проведения операции.

Факт: лучшим способом своевременно засечь колоректальный рак является колоноскопия. На сегодняшний день колоноскопия является единственным методом обследования, который эффективно обнаруживает кишечные полипы всех размеров, а также плоские аденомы. Полипы могут быть удалены немедленно во время зеркального отображения, то есть без операции. Если колоноскопия не обнаруживает никаких образований, ее можно повторить только через десять лет. Постоянные чередующиеся диарея и запоры в возрасте после 40 лет – это симптомы, при которых необходимо записаться на срочную колоноскопию.

Факт: анализ кала на скрытую кровь является неточным методом. Анализ на скрытую (оккультную) кровь в кале является еще одним методом обнаружения колоректального рака или его предшественников полипов. Но данный метод - неточный, поскольку существующие в кишечнике полипы могут не кровоточить в момент проведения анализа, и тогда его результаты окажутся отрицательными, что не будет отражать истинного положения вещей.