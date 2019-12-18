Лучший подарок к Рождеству – спасти чью-то жизнь: доноров ждут в Центре крови

Руководитель центра Аве Леллеп напомнила, что больницы в праздники не отдыхают. «К сожалению, не для всех людей праздники – время спокойствия и радости, множество тех, кому нужна медицинская помощь и переливание крови. Поэтому центр крови должен позаботиться о том, чтобы для каждого нуждающегося – при трудных родах или срочной операции - была подходящая именно ему кровь», - добавила Леллеп.

«Донорство крови – самый ценный подарок для тех, кому нужна помощь, - сказал мэр Михаил Кылварт. – Для пациентов, ожидающих переливания крови, это жизненно необходимо».

Центр крови сообщает, что отделения на улице Эдала и в торговом центре Foorum будут дополнительно открыты в субботу, 21 декабря. Всем донорам достанутся рождественские подарки, а чтобы дети не скучали, пока их родители делают столь важное дело, обещал прийти Дед Мороз.

Донором может стать здоровый, отдохнувший и сытый человек в возрасте от 18 до 60 лет, его вес должен быть выше 50 кг. Центр крови призывает доноров сдавать кровь регулярно три-четыре раза в год. Промежуток для мужчин составляет 60 дней, для женщин – 90 дней. С собой нужно взять удостоверяющий личность документ.